Undi 3è rimasto gravemente ustionato ieri in seguito a un attacco "deliberato" con l'in un centro commerciale di Worcester. Lo rende noto l'Independent citando la polizia. L'attacco è avvenuto nel primo pomeriggio. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale con ustioni alle braccia e al volto. Un 39enne è stato arrestato. La polizia di West Mercia ha diffuso immagini di 3 uomini con i quali vorrebbe parlare perché "potrebbero avere informazioni vitali per l'indagine". Sconosciuto al momento il movente.(Di domenica 22 luglio 2018)