Gb | attacco con lʼacido a Worcester | ustionato un bimbo di tre anni

: Gb, attacco con l'acido a Worcester: ustionato un bimbo di tre anni #Gb - MediasetTgcom24 : Gb, attacco con l'acido a Worcester: ustionato un bimbo di tre anni #Gb

(Di domenica 22 luglio 2018) La polizia inglese ha arrestato un uomo dopo che un bambino di treè stato gravemente ferito in un sospettocon l'acido in Inghilterra, a. Il, con gravi ustioni in viso e al braccio, è stato portato in ospedale. La polizia crede che sia stato deliberatamente preso di mira. Un uomo di 39di Wolverhampton è stato arrestato con l'accusa di cospirazione per aver commesso gravi lesioni personali ed è rimasto in custodia di polizia domenica. Immagini di tre uomini a cui gli investigatori vorrebbero parlare sono stati anche rilasciati dalla polizia della West Mercia. L'incidente è avvenuto all'incirca alle 14.15 in un ramo della catena di negozi di sconto di Home Bargains sul Shrub Hill Retail Park nella zona di Tallow Hill. Do you recognise these men? We'd like to speak to them after a 3-year-old was injured in a suspected acid attack in. ...