: Crescita mondiale meno sincronizzata e rischi aumentati. Fra questi 'crescenti debolezze finanziarie, tensioni com… - RaiNews : Crescita mondiale meno sincronizzata e rischi aumentati. Fra questi 'crescenti debolezze finanziarie, tensioni com… - MrAppeso : RT @repubblica: Tria al G20: 'Se la crescita rallenta, misure nei limiti di bilancio' [news aggiornata alle 21:41] - zazoomnews : G20 Tria: crescita Italia positiva - #Tria: #crescita #Italia #positiva -

Il G20 finanziario avverte che laglobale è ao per "l'acuirsi delle tensioni commerciali e geopolitiche", anche se non si fa menzione esplicita degli Usa e i dazi di Trump. Così i ministri economici e i governatori delle Banche centrali alla fine della due giorni a Buenos Aires. Vanno "rafforzati dialogo e azioni per mitigare ie fortificare la fiducia". La "disoccupazione è ai minimi da un decennio",anche se "laè meno sincronizzata", ci sono "diseguaglianze" specie in "economie avanzate".(Di domenica 22 luglio 2018)