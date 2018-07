G20 - Tria : crescita Italia positiva : Lo afferma Tria a margine del G20, che per il ministro dell'Economia "è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo Italia no, l'accoglienza è stata "molto positiva ". Vi è la "volontà di ...

G20 - Tria : crescita Italia positiva : 21.30 La crescita dell'Italia è positiva, ma può rallentare. Con il calo mondiale "seguiamo congiuntura internazionale". Lo afferma Tria a margine del G20, che per il ministro dell'Economia "è stata un'occasione per spiegare le intenzioni del governo Italiano, l'accoglienza è stata "molto positiva". Vi è la "volontà di applicare il programma del governo mantenendo quei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati ed ...