Fu sciolto nell' acido | risarcimento di 2 | 2 milioni alla famiglia del piccolo Di Matteo

Giuseppe Di Matteo - 2 - 2 milioni di risarcimento alla famiglia del 12enne sciolto nell’acido da Cosa Nostra : A distanza di ventidue anni dalla morte, il tribunale civile di Palermo ha stabilito un risarcimento di 2,2 milioni di euro per la famiglia del piccolo Giuseppe Di Matteo, il 12enne rapito, tenuto sotto sequestro per oltre due anni e infine sciolto nell’acido dai boss di Cosa Nostra nel 1996. A pagare, se la sentenza diventerà definitiva, dovranno essere cinque mafiosi e un collaboratore di giustizia, già condannati in via definitiva per il ...