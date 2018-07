Frosinone | prove di doppio colpo dal Cagliari

Frosinone -Palermo - Zamparini torna alla carica : “quella partita è stata illegale - ho le prove di questo” : Maurizio Zamparini è torna to a parlare della partita tra Frosinone e Palermo, sottolineando come si sia trattato di un incontro illegale ”Sabato sera abbiamo vissuto una serata di illegalità, è stato tutto un susseguirsi di fatti illegali, completamente illegali, è la fotografia di questo paese. Totale illegalità, compreso il rigore che l’arbitro aveva dato e poi ha trasformato in punizione dal limite. Il rigore c’era, era ...

Frosinone-Palermo - è sempre più bufera - Zamparini : “partita illegale - ho le prove” : Non si placano le polemiche dopo la partita valida per il campionato di Serie B tra Frosinone e Palermo che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Furia da parte dei rosanero per alcuni episodi, dal rigore non concesso, ai palloni lanciati in campo dai calciatori del Frosinone, fino ad arrivare alla fine anticipata della partita. Maurizio Zamparini non ci sta e preannuncia battaglia. “Sabato sera abbiamo vissuto una serata di ...