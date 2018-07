Frontale sulla Statale 16 Gravi due giovani ragazze

Incidente Frontale sulla Statale : muore una giovane mamma : Cristina Nardi sabato mattina era alla guida della sua Nissan Micra quando, sabato mattina, si è scontrata frontalmente con un Suv. La donna, una 34enne di Ladispoli, non c'è stato nulla da fare....

Tragico schianto Frontale in strada a San Severo - Ermanno muore sulla sua moto : Il terribile impatto frontale con una vettura che viaggiava in senso opposto è stato fatale al 53enne centauro Ermanno Fusillo originario di San Severo nel Foggiano. Per lui inutili i soccorsi del 118, è morto sul colpo.Continua a leggere

San Severo - moto contro auto sulla statale 16 : un morto nell'impatto Frontale : Un uomo è morto nel tragico incidente stradale avvenuto giovedì sera, 12 luglio, lungo la statale 16, nelle vicinanze di via Lucera, alla periferia di San Severo. Si tratta di Ermanno Fusillo, 53 anni.

Roma - schianto Frontale sulla via del Mare : nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia opposta : Caos traffico nel quadrante sud di Roma , per un grave incidente sulla via del Mare e un incendio di sterpaglie sulla Colombo . LEGGI ANCHE Roma, autobus prende fuoco in viale Regina Elena L'incidente ...

Scontro Frontale sulla statale : marito e moglie perdono la vita : FASANO - marito e moglie hanno perso la vita a seguito di un terribile incidente che intorno alle ore 14 di venerdì , 6 luglio, si è verificato sulla strada statale 172, conosciuta anche come via ...

Padova - Frontale auto-camion sulla Statale del Santo : un morto/ Ultime notizie : 23enne per ore tra le lamiere : Padova, frontale auto-camion sulla Statale del Santo: incidente stradale mortale. Perde la vita un giovane di 23 anni, da chiarire le cause, possibile manovra di sorpasso azzardata.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:31:00 GMT)

Incidenti : scontro Frontale sulla Sp2 in Brianza - muore un centauro : Milano, 30 giu. (AdnKronos) – Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto ucciso, la scorsa notte, in seguito a uno scontro frontale con un’auto avvenuto sulla Strada provinciale 2 a Bellusco, in provincia di Monza Brianza.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Vimercate, che sono tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.20. La moto, una ...

MESTRE - GRAVE INCIDENTE SULLA ROMEA : UN MORTO/ Ultime notizie - Frontale sulla Salandra-Ferrandina : il bilancio : MESTRE, INCIDENTE gravissimo sulla ROMEA, Ultime notizie, un MORTO e 10 feriti gravi: tir piomba su tre auto. E' accaduto meno di un'ora all'altezza di una rotonda(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Frontale con un'auto - lo scooter prende fuoco : una vittima sulla Complanare : VERONA - Sangue sulle strade veronesi: tragico scontro oggi, intorno alle 13.30, sulla Complanare tra Peschiera e Castelnuovo del Garda . Si è trattato di un Frontale tra uno scooter e una Panda. Un ...

Gualdo Tadino - violento Frontale sulla via Flaminia. Tre morti - uno carbonizzato : Lo schianto questa mattina all'alba fra Gualdo Tadino e Fossato di Vico, in Umbria. Tutti morti gli occupanti delle due vetture.Continua a leggere