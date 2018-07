Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati di nuovo

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati/ Cerimonia romantica : la sposa è arrivata in barca : Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati, dopo Las Vegas arriva il “sì” a Policoro in Basilicata, dove tutto ha avuto inizio quando lei aveva appena 11 anni.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 13:42:00 GMT)

Matrimonio Francesca Barra e Claudio Santamaria - (di nuovo) sposi a Policoro : È stato il luogo del loro primo lento, da ragazzini, e il 21 luglio è diventata la location del loro secondo Matrimonio (8 mesi fa si sono sposati segretamente nel deserto del Mojave non lontano da Las Vegas): Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno rinnovato le promesse con rito civile in spiaggia a Policoro. LEGGI Francesca Barra: ‘Chi voleva metterci in difficoltà ha fallito L’attore romano e la giornalista lucana si sono detto sì ...

Francesca Barra : "Chi ci critica sui social lo fa perché vorrebbe essere noi. Per Claudio ho abbandonato il lavoro" : Francesca Barra è emozionata e felice. E in una lunga intervista a il Corriere della Sera racconta il "giorno" prima delle nozze con Claudio Santamaria, suo amore d'infanzia, ritrovato dopo lunghi anni di distanza, un matrimonio fallito a testa e 4 figli, 3 per lei, una per lui."Claudio è stato il mio primo lento, avevo 11 anni"I due si erano già sposati a Las Vegas dopo soli 8 mesi di frequentazione, ma hanno voluto farlo ...

Nozze bis per Claudio Santamaria e Francesca Barra : Da Las Vegas a Roma, dal Nevada al Lazio. A otto mesi dalle Nozze nel deserto del Mojave, Claudio Santamaria e Francesca Barra decidono di rinnovare le promesse nella Città Eterna, insieme a parenti e amici. L’intenzione, che la coppia aveva annunciato a inizio del 2018, trova conferma nella pubblicazione dell’atto dell’Albo Pretorio del Comune di Milano. Un modo per condividere la gioia dell’unione con un rito ...

Francesca Barra e l’amore con Claudio Santamaria : ‘Chi voleva metterci in difficoltà ha fallito’ : Non è stato un anno semplice, per Francesca Barra e Claudio Santamaria. Dodici mesi dopo il primo scatto che li ritraeva assieme, però, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie, si sono sostenuti a vicenda in più di un momento anche via internet e ora puntano a lasciarsi alle spalle tutti i problemi di ‘odio social’ avuti dal luglio del 2017 a oggi. E a mettere a fuoco chiaramente quest’obiettivo è la stessa ...