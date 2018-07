Fortunato Cerlino si è sposato | «E poi mia figlia ha detto “nghè”»

vanityfair

(Di domenica 22 luglio 2018) «Te ne accorgi subito quando una donna ti manda gambe all’aria e non puoi farci il cretino perché sarai il primo a bruciare». Aè successo quando ha conosciuto Antonella (Sava, ndr), la donna con cui un anno fa ha avuto una bambina, Delfina, e che il 21 luglio è diventata sua moglie. Si sono sposati in gran segreto a Trieste, dove lui sta girando la seconda stagione della serie La Porta rossa. Normalmente schivo a parlare del privato – anche il suo matrimonio è stata una cerimonia molto intima, con trenta persone, parenti e amici stretti, i fratelli come testimoni e il cagnolino Michelangelo («che è stato bravissimo») come mascotte – siamo riusciti a «rubagli» qualche particolare di questa bellissima giornata d’amore. Lei è di Napoli, Antonella di Roma, come mai avete scelto Trieste per sposarvi? «Per motivi di lavoro miei e suoi è capitato di trovarci ...