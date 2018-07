Fortnite | al via i festeggiamenti per il suo primo compleanno

Stagione 5 di Fortnite pronta al via - quale sarà il tema? Primi leak su cosmetici : Un'ascesa al successo tanto inesorbaile quanto imprevedibile quella di Fortnite, il titolo di stampo Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che, nel giro di svariati mesi, sono stati in grado di creare un vero e proprio impero, spingendo il proprio gioco in cima alle classifiche dei prodotti più giocati, al pari di mostri sacri del calibro di FIFA 18 e GTA Online. Il merito va ovviamente a una formula di gioco assolutamente magnetica, ...

Stasera 30 giugno in Fortnite accadrà qualcosa di grande - rinviata Parco Giochi : Fortnite sta facendo i conti con i nuovi problemi della Modalità Parco Giochi che sarebbe dovuta uscire già questa settimana. Dopo il suo rilascio infatti è stata subito rimossa dal Battle Royale. La sua presenza, anche se è stata breve, ha provocato alcuni problemi di stabilità a tutti gli utenti, anche a coloro che non l’hanno mai utilizzata. Epic Games è intervenuta sulla questione per dare spiegazioni ai giocatori sullo stato dei ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi rinviata a tempo indeterminato : A quanto pare la modalità Parco Giochi sta dando più problemi del previsto all'acclamato Fortnite ed Epic si ritrova costretta a un ennesimo rinvio, in questo caso a tempo indeterminato.A rivelarlo, come riportato da VG247.com, la stessa software house attraverso il profilo Twitter dedicato al gioco. La modalità che sarebbe dovuta tornare online nella giornata di ieri attualmente non ha una data di uscita. Sono necessari ulteriori test per i ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi è stata rinviata : La modalità gioco Parco Giochi era attesa per il debutto per quest'oggi, ma come ci fa notare VG247 il lancio della modalità è stato rimandato per via di alcuni problemi inerenti il matchmaking.Questa modalità a tempo limitato da sfogo alla creatività dei giocatori: dovremo infatti costruire strutture e fare pratica con armi e oggetti e con i segreti della mappa di gioco il tutto senza nemici e pericoli, infatti se verremo fatti fuori potremo ...

Polemiche Fortnite sul crossplay - Sony risponde in via ufficiale : Continuano a essere in costante ascesa le quotazioni di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha monopolizzato le attenzioni di numerosissimi giocatori provenienti da tutto il mondo e connessi da tutte le tipologie di piattaforme. Dalle console casalinghe ai dispositivi mobile (per ora solo iOS, a breve anche Android), fino ad arrivare alla “via di mezzo” costituita da Nintento Switch, la console ...

Fortnite - arrivano i Mondiali : «Al via dal prossimo autunno - premi da 100 milioni di dollari» : Un successo di livello planetario, quello riscosso da Fortnite , il videogame di battaglie in tempo reale che sta appassionando milioni di 'gamers' di tutte le età e in tutto il mondo. Anche in virtù della grande popolarità, la Epic Games , che ha realizzato e diffuso il videogioco, ha deciso di fare un annuncio che ha del clamoroso: dal prossimo autunno, infatti, partiranno ...

Fortnite rinvia la modalità Parco Giochi - ormai certo su Nintendo Switch : Fortnite Battle Royale ha rinviatola modalità Parco Giochi e il ritardo è stato reso noto anche da Epic Games. Con l’ultimo aggiornamento di Fortnite di martedì 5 giugno è arrivato il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma non c’era la modalità Parco Giochi molto apprezzata dai numerosissimi giocatori grazie alla presenza del respawn. Fortnite praticamente sicuro su Nintendo Switch Epic Games attraverso Reddit ha spiegato che ...

Fortnite Battle Royale : rinviata la modalità Parco Giochi : Il popolare Fortnite si è aggiornato ultimamente, nella giornata di ieri è stato reso disponibile il content update per Battle Royale e Salva il Mondo, ma come avrete sicuramente notato la modalità Parco Giochi non ha fatto il suo ritorno nel gioco.Come riportano i colleghi di VG247, si tratta di una modalità molto apprezzata dai numerosissimi giocatori di Fortnite, per la presenza del respawn, assente nel resto del gioco.Epic Games, ha ...

Avviate i vostri carrelli! Tutti i dettagli dell'update 4.3 di Fortnite : Con i server di Fortnite offline per la manutenzione possiamo finalmente rivelarvi Tutti i dettagli del nuovissimo aggiornamento dedicato al titolo Epic Games. Mentre vi ricordiamo di dare un'occhiata da vicino alla nostra guida di Fortnite, ecco tutte le novità dell'update 4.3, un update che, come forse già saprete grazie ai rumor degli scorsi giorni, introduce elementi molto interessanti tra cui spiccano il Carrello della Spesa ma anche le ...