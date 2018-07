: Colpo di scena! ?? Problemi per #Hamilton ? L’inglese ha parcheggiato la sua #W09 in pista ?? Niente #Q2 per #Lewis… - SkySportF1 : Colpo di scena! ?? Problemi per #Hamilton ? L’inglese ha parcheggiato la sua #W09 in pista ?? Niente #Q2 per #Lewis… - Eurosport_IT : Hamilton sbaglia, VETTEL NO ?????? Il tedesco della Ferrari centra la pole position a Hockenheim all'ultimo tentativo… - RaiNews : Le qualifiche del Gp di Germania #Formula1. #Vettel, pole e record a Hockenheim. Noie per Hamilton, parte 14° ?… -

Lewis(Mercedes) vince il Gp di, davanti al compagno di squadra Bottas. Terzo Raikkonen (Ferrari) che precede Verstappen e Hulkenberg Vettel,in pole,prende subito il comando Il tedesco sembra controllare la gara, ma al 53° giro commette un errore e va fuori pista. Intanto, partito 14°,corona la sua rimonta e va in testa Bottas non demorde e prova ad attaccarlo. Il britannico, però, resiste e va a centrare il 66° successo (4° stagionale) che gli permette di balzare in vetta alla classifica (+17 su Vettel).(Di domenica 22 luglio 2018)