Formula 1 | Gp Germania | Vettel in pole | ' Sentivo che potevo fare qualcosa di speciale'

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp di Germania 2018 Hockenheim : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.

Formula 1 - GP Germania : Vettel e il giro perfetto in qualifica per sognare nella sua Hockenheim : Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Cantava Battisti con regia di Mogol, una regia che a Hockenheim hanno scritto Vettel e la Ferrari e che il tedesco avrebbe sicuramente cantato conoscendone i versi e le ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY gara live : vincitore e podio (Gp Germania 2018) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Germania 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Pole Vettel con una Ferrari super in Germania - disastro Hamilton : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel che brucia Valtteri Bottas. Terzo Raikkonen, flop di Hamilton: sarà solo quattordicesimo

Formula 1 - GP Germania. L'analisi tecnica delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton KO per un problema idraulico Il quattro volte campione del mondo inglese è stato costretto a parcheggiare la sua W09 a bordo pista per dei problemi al circuito idraulico che hanno creato ...

Formula 1 - GP Germania. Hamilton dopo le qualifiche : 'Rimonta? Qui è impossibile' : "Non ho capito cosa sia successo, ovviamente cercavo di portare la macchina in pista ma mi hanno detto di fermarmi perché c'era un problema. Non credo che sia stato un mio errore, abbiamo sfruttato ...

Formula 1 - GP di Germania 2018. Vettel in pole : 'Spero di ripetermi in gara' : Sarà Sebastian Vettel a partire davanti a tutti nell'appuntamento di casa. pole al GP di Germania per il tedesco della Ferrari, che ha chiuso al comando le qualifiche con il tempo di 1.11.212 ovvero ...

Formula 1 - qualifiche in Germania : la Mercedes s'inceppa - clamoroso stop di Hamilton nel Q1. VIDEO : Il campione del mondo in carica, che ha commesso un errore su un cordolo, non ha partecipato al Q2 e in gara scatterà con il 14esimo posto. Hamilton COME MANSELL NELL'84 Guarda tutti i VIDEO Ma cos'...

Formula 1 - GP di Germania 2018 : pole di Vettel in 1 : 11.212. Kimi terzo - Hamilton si ferma e scatta 14esimo : LIVE 16:14 21 lug # Driver Time 1 Vettel 1:11.212 2 BOTTAS 1:11.416 3 RAIKKONEN 1:11.547 4 VERSTAPPEN 1:11.822 5 MAGNUSSEN 1:12.200 6 GROSJEAN 1:12.544 7 HULKENBERG 1:12.560 8 SAINZ 1:12.692 9 LECLERC ...

Formula 1 - Ferrari alla prova di maturità in Germania : Hamilton partirà 14esimo : Questo weekend il circus della Formula 1 approda a Hockenheim per il Gp di Germania 2018, gran premio che torna nel calendario iridato dopo un anno di assenza....

DIRETTA Formula 1/ F1 qualifiche live : Vettel conquista la pole position davanti al suo pubblico (Gp Germania) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Germania 2018 Hockenheim: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista tedesca (oggi sabato 21 luglio)

Formula Uno : pole di Vettel in Germania : 16.12 Sebastian Vettel (Ferrari) conquista la pole (55.ma in carriera) nel Gp di Germania, davanti alla Mercedes di Bottas. Sul terzo gradino del podio l'altra Ferrari di Raikkonen che precede Verstappen (Red Bull) e Magnussen (Haas). Colpo di scena a metà della Q1 con la Mercedes di Hamilton che si ferma (problemi all'apparato idraulico) e deve così rientrare mestamente ai box.Partirà in 14.ma posizione.Ricciardo,invece, preferisce non ...