Formula 1 | Gp Germania | colpo di scena | Hamilton sotto investigazione e vittoria a rischio

Formula 1 - GP di Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - ma è sotto investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:20 22 lug LEWIS Hamilton sotto investigazione : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane dalla pista. Una ...

Formula 1 - la classifica piloti dopo il gran premio di Germania : nuovo ribaltone : Formula 1, la classifica piloti – Si è concluso un incredibile gran premio di Formula 1 in Germania, ‘dramma’ Vettel che si preparava a festeggiare un’altra vittoria, poi la pioggia ha rovinato i piani al tedesco, errore clamoroso negli ultimi giri per il pilota della Ferrari che è andato a finire contro le barriere. Ne approfitta Lewis Hamilton che vince un incredibile gran premio dopo la partenza dal 14esimo posto, al secondo posto ...

Formula 1 - disastro pioggia in Germania : Vettel finisce nella ghiaia - capolavoro Hamilton : Hamilton vince per la quarta volta il gran premio di Formula 1 ad Hockenheim per il Gp di Germania 2018. Un gran premio nel segno di Sebastian...

Formula 1 Germania - la pioggia rovina la gara di Vettel : pesante errore del tedesco - fa festa Hamilton [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania di Formula 1 : Come è finita l'undicesima gara del Mondiale, corsa sul circuito di Hockenheim The post L’ordine di arrivo del Gran Premio di Germania di Formula 1 appeared first on Il Post.

Formula 1 - disastro pioggia in Germania : Vettel finisce nella ghiaia : Formula 1 ad Hockenheim per il Gp di Germania 2018, un gran premio nel segno di Sebastian Vettel e della Ferrari che nel weekend...

Formula 1 : Hamilton trionfa in Germania : 16.47 Lewis Hamilton (Mercedes) vince il Gp di Germania, davanti al compagno di squadra Bottas. Terzo Raikkonen (Ferrari) che precede Verstappen e Hulkenberg Vettel,in pole,prende subito il comando Il tedesco sembra controllare la gara, ma al 53° giro commette un errore e va fuori pista. Intanto Hamilton, partito 14°,corona la sua rimonta e va in testa Bottas non demorde e prova ad attaccarlo. Il britannico, però, resiste e va a centrare il ...

Griglia di partenza Formula 1/ Pole per Sebastian Vettel : il colpaccio della Haas (Gp Germania 2018) : Griglia di partenza Formula 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel, alla sua quinta Pole in stagione per la F1. Disastro Hamilton nel Gp di Germania 2018.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : Verstappen tenta il sorpasso. Gp Germania 2018 Hockenheim : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:48:00 GMT)