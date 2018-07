Formula 1 | gli orari delle repliche del GP di Germania

DIRETTA Formula 1 GP GERMANIA/ F1 streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp GERMANIA 2018 Hockenheim: ordine d'arrivo, vincitore e podio della undicesima gara della stagione (oggi domenica 22 luglio).(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:43:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Pole Vettel con una Ferrari super in Germania - disastro Hamilton : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel che brucia Valtteri Bottas. Terzo Raikkonen, flop di Hamilton: sarà solo quattordicesimo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:20:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Germania 2018 : Red Bull sugli scudi - favorita per la pole position? : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la lotta per la pole position nelle qualifiche ufficiali del Gp di Germania 2018 attese oggi sulla pista du Hockenheim. Chi partirà in prima fila?(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Formula 1 - GP Germania. Vettel : 'Libere positive - fatte scelte giuste con le gomme. Migliorare su giro secco' : "E' possibile che il caldo influisca ma sabato ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto". E' Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul ...

Formula 1 - gli orari del GP di Germania in tv : ... il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport Con il nostro Live blog vi porteremo nel circuito di Hockenheim per farvi vivere da vicino le grandi emozioni del weekend: cronaca, ...

Formula 1 - Verstappen il migliore nelle seconde libere davanti ad Hamilton e Bottas. Quarto Vettel : Una Red Bull davanti anche nella seconda sessione di prove libere nel Gp di Germania. Questa volta, però, a staccare il miglior tempo è Max Verstappen in 1'13''085 di un soffio meglio delle Mercedes ...

Formula 1 - GP Germania : Ricciardo in penalità power unit - partirà dall'ultimo posto in griglia : penalità per Daniel Ricciardo, che in Germania partirà dall'ultimo posto nella griglia di partenza: la Red Bull , infatti, ha ufficializzato la sostituzione di tre elementi della power unit che ...

Formula 1 - Vettel : 'La Ferrari ha il potenziale per migliorare ancora' : 19 lug., AdnKronos, - 'È una continua corsa a inseguimento, abbiamo una grande macchina e un potenziale notevole per renderla ancora migliore'. Parla così della corsa al titolo il pilota della Ferrari,...

