Fognini Gasquet Diretta finale Atp Bastad 2018 streaming video e tv | orario della partita

Fognini-Gasquet - Finale Atp Bastad 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Fabio Fognini domani sarà in Finale nel torneo ATP di Bastad (Svezia). Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima Finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso ...

