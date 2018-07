Fiorentina | Pioli | ' Sul mercato manca qualcosa | in entrata e in uscita Gerson? Arrivato

Fiorentina - Pioli duro : “ecco cosa contesto al Tas” - il messaggio al mercato e Gerson è già infortunato : Pioli sa bene che alla Fiorentina manca ancora qualche tassello che Corvino dovrà aggiungere alla rosa nei prossimi giorni Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato del nuovo acquisto Gerson ed anche al ben noto ricorso al Tas del Milan che ha negato la gioia dell’Europa alla viola. contesto solo la tempistica, non la sentenza: ci abbiamo sperato ed abbiamo cambiato la programmazione per questo. Sicuramente saremo pronti per ...

Fiorentina - Pioli : “l’Europa sarebbe un premio” : “Sentenza del Tas? Raggiungere l’Europa sarebbe un bel premio. Ma se non sarà così dirò ai giocatori che sul campo siamo arrivati ottavi e l’Europa non ci spetta. Se ci sono delle regole, però, vanno rispettate, quindi la nostra società la meriterebbe”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli a Sky in attesa insieme alla sua squadra della sentenza del Tas.L'articolo Fiorentina, Pioli: “l’Europa ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli sorride : ecco l’innesto tanto richiesto : 1/9 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Fiorentina - mister Pioli lancia l’allarme in chiave mercato e Corvino risponde con un colpaccio! : Fiorentina, Stefano Pioli ha detto la sua in merito al calciomercato del club viola, mandando un messaggio alla società ed a Corvino “Mancano ancora dei giocatori e spero che quelli che arriveranno alzeranno il livello della squadra”. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha lanciato l’allarme mandando un chiaro messaggio alla società. Servono acquisti, Pioli è stato chiaro, a Corvino non resta che incassare e ...

Fiorentina - Pioli : “meriteremmo l’Europa League” : ”Vivo con serenità l’attesa della sentenza del Tas sul Milan, ci meriteremmo di giocare l’Europa League per la serietà della nostra società e per il lavoro fatto l’anno scorso, ma non dipende da noi. In ogni caso noi siamo pronti e lavoriamo per esserlo”. Così Stefano Pioli dopo l’amichevole disputata oggi a Moena e vinta 17-0 dalla sua Fiorentina contro i dilettanti dell’Us Borgo. Tra i viola a segno ...

DIRETTA / Fiorentina Borgo (risultato finale 17-0) streaming video e tv : show dei Pioli-boys (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Borgo info streaming video e tv: orario e risultato live della partita amichevole dei viola a Moena, in Val di Fassa (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - ecco i tre colpi per Stefano Pioli : così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una buona seconda parte di stagione ed adesso si prepara per il nuovo campionato con l’intenzione di tentare l’assalto all’Europa League. Nel frattempo la dirigenza lavora intensamente sul mercato, l’obiettivo numero uno è quello di confermare Chiesa. Nelle ultime ore passo in avanti importante per la porta, si tratta del calciatore di proprietà del Milan, ...

Fiorentina - Pioli su Chiesa : “mi piacerebbe ritrovarlo” : ”Chiesa? Mi pare evidente che sia il giovane più forte in Italia, lo ha dimostrato anche in Nazionale. A me piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo ancora anche perché l’obiettivo della Fiorentina è migliorare la squadra. Però noi allenatori non facciamo il mercato”. Così Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. ”Si sa che il mercato è imprevedibile ed è difficile prendere decisioni quando arrivano certe cifre ...

Fiorentina - Pioli : 'Mi piacerebbe allenare ancora Chiesa - ma il mercato è imprevedibile' : 'Mi pare evidente che sia il giovane più forte in Italia, lo ha dimostrato anche in maglia azzurra ', chiarisce Pioli, intervistato da Sky Sport e già preparato ad un'eventuale cessione del ...

Fiorentina - Pioli fa il suo bilancio : "Sono orgoglioso - poste le basi per il futuro" : Ultima fatica per i viola al termine di un campionato massacrante. "È stata la stagione più complicata della mia carriera per ciò che sapete" ammette Pioli. Ultra soddisfatto però, della parte ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Gestita male la pressione» : FIRENZE - La Fiorentina cade in casa contro il Cagliari , che prende una boccata d'ossigeno in ottica salvezza. Stefano Pioli non è soddisfatto della gara dei suoi: "Non abbiamo giocato bene. ...