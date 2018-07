Fiorentina insiste per Pjaca : ANSA, - FIRENZE, 22 LUG - La Fiorentina ha concluso il raduno di 15 giorni a Moena, in Trentino e dopo due giorni di riposo tornerà ad allenarsi a Firenze mercoledì prossimo: due giorni dopo partirà ...

Roma - Gerson in prestito alla Fiorentina . Monchi insiste per Olsen - Malcom dà la priorità al club giallorosso : La Roma riuncia al terzo brasiliano. Dopo Bruno Peres e Alisson, anchei Gerson lascia il club giallorosso e passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. La società di Pallotta, con una nota, ha ...

Calciomercato Fiorentina - si insiste con il Sassuolo per Berardi : c'è distanza tra domanda e offerta : Obiettivo Berardi per la Fiorentina , che ha ormai individuato nel giocatore del Sassuolo il rinforzo giusto per il proprio reparto offensivo. Il club viola non ha intenzione di mollare, l'ultima ...