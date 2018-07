Ferrari | la guida a Camilleri | frenate le mire della famiglia Agnelli

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...

F1 Germania - guida Ricciardo - con penalità - . Ferrari - Vettel è 4° : Il campione del mondo ha messo in fila la seconda Red Bull di Max Verstappen, staccato di poco meno di 2 decimi da Ricciardo, e la prima Ferrari, quella di Sebastian Vettel, a 271 millesimi da ...

F1 Williams - Kubica : «Nel 2012 dovevo guidare per la Ferrari» : Il polacco ha esordito raccontando dei suoi primi passi nel mondo delle corse: ' Quando ero piccolo non pensavo di diventare un pilota di Formula 1, pensavo solo di diventare più veloce che potessi. ...

NAINGGOLAN - INCIDENTE E Ferrari DISTRUTTA : COME STA?/ Ultime notizie - social all'attacco ma non guidava lui... : Radja NAINGGOLAN, INCIDENTE in autostrada: FERRARI DISTRUTTA. Ultime notizie, disavventura per il nuovo centrocampista dell'Inter: ecco COME sta il belga(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Auto di lusso a noleggio : come guidare una Bentley o una Ferrari senza possederla : Ad esempio Hertz , uno dei marchi più diffusi al mondo in questo settore, ha una divisione apposita per il noleggio di vetture di lusso. Tra le Auto prestigiose che si possono noleggiare attualmente ...

F1 Austria - Arrivabene e l'orgoglio Ferrari : «Lasciate guidare Raikkonen» : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

“Guidare una Ferrari 458? Emozione indimenticabile”. Il selfie a pochi metri dalla concessionaria poi il sogno in frantumi : Una donna cinese ha noleggiato una Ferrari 458 nuova fiammante. Valore di mercato superiore ai 400 mila euro. Siamo a Wenling, in Cina. Il fondo bagnato e un cattivo controllo del mezzo hanno contribuito a trasformare il sogno in tragedia: la macchina pattina sull’asfalto e finisce nella corsia opposta. Il risultato? auto distrutta e sogni di gloria infranti. L'articolo “Guidare una Ferrari 458? Emozione indimenticabile”. Il ...

Formula 1 GP Canada 2018 - Arrivabene : 'La Ferrari è una grande macchina guidata da un grande Vettel' : Che segnale è al campionato da parte della Ferrari? "Il segnale che la Ferrari e Vettel hanno vinto la gara, con Sebastian che ha guidato molto bene, ha avuto una grande macchina. I ragazzi da giovedì,...