Fedez - da rapper a investitore. La - sua - startup per dialogare con i follower raccoglie 1 - 3 milioni : MILANO - Un ragazzo che ha 'in casa' una ventina di milioni di follower, tra i suoi e quelli della compagna, sa bene cosa significhi coltivare questa base di relazioni sterminate, anche per il proprio ...

Fedez non crede in Dio e non battezza Leone/ Il rapper mostra coerenza anche per le nozze - solo rito civile : Fedez risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio". Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Fedez : “NON CREDO IN DIO - MA BATTEZZIAMO LEONE”/ L'ateismo del rapper e le accuse di blasfemia : FEDEZ risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio". Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni - la pubblicazione del matrimonio/ Foto - fan entusiasti ma il rapper placa gli animi : Fedez e Chiara Ferragni, la pubblicazione del matrimonio al Comune di Rozzano: “Tutto pronto per il primo settembre!”, ecco le diChiarazioni della coppia su Instagram.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 21:20:00 GMT)

Fedez umiliato da un commento di Costantino Della Gherardesca : “la Ferragni non ha goduto nel concepimento di Leone” - la replica del rapper : Chiara Ferragni e l’attacco di Costantino Della Gerardesca, la fashion blogger ed il fidanzato Fedez umiliati da una battuta del presentatore: la replica del rapper Non c’è pace per la coppia più popolare d’Italia. Dopo l’addio al nubilato di Chiara Ferragni e l’articolo dedicato alle sue amiche ‘rotonde’ del Corriere Della Sera (leggi qui), arriva un altro attacco per l’influencer ed il ...

Rottura Fedez-Rovazzi - Fabio parla per la prima volta dei motivi dei dissidi con il rapper : “ho velleità diverse da lui” : Fedez e Fabio Rovazzi non sono più amici, il cantante di ‘Andiamo a comandare’ parla della Rottura con il rapper fidanzato di Chiara Ferragni Fabio Rovazzi si cimenta in una nuova avventura, il cantante una volta amico di Fedez ha realizzato un cortometraggio ed un singolo (in uscita domani) dal titolo ‘Faccio quello che voglio‘. Senza al suo fianco il rapper fidanzato di Chiara Ferragni, Rovazzi prosegue la sua ...

Rovazzi e J-Ax contro Fedez? I due ex amici del rapper pronti ad una collaborazione : Fabio Rovazzi e J-Ax potrebbero unirsi per una collaborazione canora dopo l’addio a Fedez, da tempo si mormora di una brusca rottura tra il rapper ed il cantante di ‘Andiamo a Comandare’ Si mormora che tra Fedez e Fabio Rovazzi non scorra più buon sangue. Dopo una collaborazione canora che ha reso popolare il cantante di ‘Andiamo a Comandare’, tra i due si sarebbe rotto qualcosa che li avrebbe drasticamente ...

Fedez E CHIARA FERRAGNI - INCIDENTE HOT : SLIP SU INSTAGRAM/ Foto - l'appello del rapper ai follower : FEDEZ posta per sbaglio su INSTAGRAM l'intimo di CHIARA FERRAGNI, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Nuova polemica dopo la Foto dell'abito trasparente.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 19:03:00 GMT)

Incidente hot per Fedez e Chiara Ferragni su Instagram - la blogger in intimo e la gaffe del rapper : “Scusa amore” : gaffe hot per Fedez e Chiara Ferragni su Instagram a causa di un video pubblicato per sbaglio: protagonista dell'Incidente sul social network, a sua insaputa, proprio l'influencer! Com'è noto, Fedez e Chiara sono soliti riprendere tanti momenti della loro quotidianità, anche piuttosto intimi o frivoli, per poi condividerli con tutti i loro followers su Instagram. Ieri pomeriggio, però, Fedez ha pubblicato per errore un video di troppo sulle ...

Il video che non doveva finire in rete è social - Chiara Ferragni si arrabbia con Fedez : le dolci scuse del rapper : Fedez pubblica un video di Chiara Ferragni in mutande, ma poi si scusa con la fashion blogger sui social: il gesto galante del rapper Fedez e Chiara Ferragni sono sempre più affiatati. I due neo genitori hanno avuto però qualche piccolo screzio a causa di una storia Instagram pubblicata dal rapper in cui l’intimo della fashion blogger era in bella vista. Fedez, caricando il video sul social network, non si è accorto che sullo sfondo era ...

Fedez e Chiara Ferragni / Il rapper inquadra l'intimo di lei per sbaglio - poi cancella il video : "Scusa amore" : Fedez posta per sbaglio su Instagram l'intimo di Chiara Ferragni, l'influencer lo costringe a cancellare tutto. Il rapper fa ammenda sul social: "Scusa amore"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 17:00:00 GMT)

“Ecco perché hanno litigato”. Boom! Solo ora la verità sul Fedez-J-Ax-Rovazzi. L’incredibile retroscena sulla fine del sodalizio tra i rapper italiani : Dopo l’addio a Fabio Rovazzi, pare che l’idillio sia finito anche tra Fedez e J-Ax. Secondo quanto scrive il settimanale “Chi”, infatti, tra i due si è rotto non Solo il sodalizio artistico, ma anche quello personale. Pare infatti che “La finale”, il famoso concerto sold out a San Siro, sia stato premonitore. A svelare le fine dei rapporti (perché dalla vita di Fedez è scomparso anche Rovazzi) è sempre ...

XXXTENTACION - MORTO : IL RAPPER JAHSEH DWAYNE ONFROY UCCISO A COLPI DI PISTOLA/ Fedez si commuove alla notizia : XXXTENTACION è MORTO: UCCISO JAHSEH DWAYNE ONFROY. Video, il 20enne esponente della musica trap Usa freddato da due malviventi. Forse una rapina andata male alla base dell'omicidio.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Addio tra Fedez e J-Ax : tutta colpa della cannabis - le motivazioni della fine della collaborazione tra i due rapper : Fedez e J-Ax hanno interrotto la loro collaborazione per colpa della cannabis? L’ipotesi che fa drizzare le antenne ai fan La fine della collaborazione musicale tra Fedez e J-Ax, sancita dal concerto di San Siro intitolato ‘La Finale’, scatena i dubbi dei fan sulle motivazioni che avrebbero spinto i due rapper a separarsi. Dopo tre anni contraddistinti da successi musicali e record discografici, cosa ha fatto capitolare il duo? ...