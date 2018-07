FCA | Sergio Marchionne è in fin di vita

Sergio Marchionne - condizioni di salute "irreversibili"/ Come sta? Ultime notizie : Mattarella contatta FCA : condizioni di salute Sergio Marchionne, Come sta? "È in coma irreversibile", le Ultime notizie live. Ex ad Fca con le speranze appese ad un filo.

Sergio Marchionne - condizioni di salute “irreversibili”/ Come sta? Ultime notizie : Mattarella contatta FCA : condizioni di salute di Sergio Marchionne: “è in coma irreversibile”, le Ultime notizie live. L'ex ad di Fca con le speranze appese ad un filo. Berlusconi, "una bella storia italiana"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 20:48:00 GMT)

“Irreversibile”. Sergio Marchionne - le condizioni dell’ex super manager di FCA : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Marchionne si trova in una clinica di Zurigo, l’Universitätsspital. Accanto a lui i due figli Alessio Giacomo e ...

FCA - John Elkann scrive ai dipendenti : 'Sergio non tornerà' : 'Complicazioni inattese durate la convalescenza-post operatoria'. Complicazioni non precisate, in base a quanto ufficialmente trapelato dal Gruppo FCA e l'unica certezza relativa a Sergio Marchionne, per il momento, è il suo ricovero in una clinica di Zurigo in condizioni molto gravi [VIDEO] che, in base alle ultime notizie, sarebbero peggiorate. La sua ultima apparizione in pubblico è quella dello scorso 27 giugno, giorno della presentazione ...

I timori di Torino per il domani - con FCA senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...

Sergio Marchionne - le condizioni restano gravi : ecco come sta. Manley al suo posto in FCA : Da Zurigo, dove è ricoverato Sergio Marchionne, le notizie che giungono purtroppo non sono positive. Le condizioni dell'ormai ex ad di Fca, infatti, restano...

Marchionne è grave - Manley alla guida di FCA. Elkann : «Eternamente grati a Sergio» : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono ormai molto gravi per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il responsabile di Jeep Mike Manley nominato nuovo Ceo di Fca; Camilleri a capo di Ferrari. Elkann: «Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. Ora rispettiamo la privacy sua e delle persone che ...