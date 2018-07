FCA | POST MARCHIONNE A MANLEY | N 1 JEEP Ultime notizie CdA | domani primo test in Borsa

Sergio Marchionne - le condizioni restano gravi : ecco come sta. Manley al suo posto in FCA : Da Zurigo, dove è ricoverato Sergio Marchionne , le notizie che giungono purtroppo non sono positive. Le condizioni dell'ormai ex ad di Fca, infatti, restano ...

Gruppo FCA : Marchionne ha eliminato i debiti - ma anche i posti di lavoro : Lo scorso primo giugno a Balocco Sergio Marchionne ha annunciato l’azzeramento del debito del Gruppo ma non ha chiarito il futuro occupazionale di FCA in Italia Lo scorso primo giugno a Balocco, il CEO di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne , ha svelato il futuro piano industriale del Gruppo fino al 2022. L’indiscutibile successo di Marchionne è stato l’azzeramento del debito previsto per la fine di giugno, a cui si aggiunge un investimento di ...

Gruppo FCA - La sessione di domande e risposte : "I quattro marchi di cui abbiamo parlato questa mattina sono i nostri marchi globali. Lo spazio per Fiat in Europa sarà ridefinito in un'area più esclusiva del mercato. L'avevo già detto in altre occasioni, e in questo piano abbiamo provato a individuare le aree in cui Fiat può fare meglio. Parlare di volumi significativi per Fiat In Nafta e Apac è una perdita di tempo: non significa che Fiat sparirà, ma ci siamo concentrati sui quattro ...