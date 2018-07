Fca | nuovo A d Manley al lavoro | mercoledì conti secondo trimestre

Fca - Marchionne in gravi condizioni. Il nuovo ad Manley già al lavoro | : L'ormai ex amministratore delegato è ricoverato a Zurigo per complicazioni dopo un intervento chirurgico. Finisce la sua guida dopo 14 anni come ad prima di Fiat e poi di Fca. Cambi al vertice anche ...

Ecco chi è Mike Manley - il nuovo ad di Fca : Mike Manley , 54 anni, l’erede di Marchionne come amministratore delegato del gruppo Fca, è nato a Edenbridge, nel Regno Unito. E’ il manager che ha trainato il marchio Jeep verso storici record di vendite, con una crescita del 163% rispetto al 2009, verso la soglia di due milioni di consegne. Manley ha vissuto in America la fase più esaltante della...

Mike Manley nuovo ad di Fca - Marchionne in ospedale in gravi condizioni : Le condizione di salute di Sergio Marchionne sono peggiorate nelle ultime ore: il manager italo-canadese aveva subito un intervento a fine giugno alla spalla destra, da allora in poi non si è più ristabilito. condizioni di salute che hanno spinto i vertici di Fca questa mattina a convocare d'urgenza il cda per nominare un nuovo amministratore delegato. Ricordiamo che Marchionne rivestiva diverse cariche all'interno del gruppo Fiat-Chrysler: ...