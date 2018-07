Fca | Marchionne | condizioni irreversibili?

Così Fca è cambiata con Marchionne. I numeri - : Un'azienda che è stata completamente trasformata da una visione internazionale di un manager che sarà difficilmente sostituibile. Figura controversa, e spesso criticata, ecco come il gruppo è ...

Sergio Marchionne - le condizioni dell’ex super manager di Fca : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Marchionne si trova in una clinica di Zurigo, l’Universitätsspital. Accanto a lui i due figli Alessio Giacomo e ...

CdA Fca - dopo Marchionne comincia l’era Manley/ Ultime notizie : ecco come cambiano Fiat - Ferrari e Jeep : Fca, come cambia il gruppo dopo Marchionne: CdA Ultime notizie, inizia l'era Manley, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di Jeep la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:10:00 GMT)

I timori di Torino per il domani - con Fca senza Sergio Marchionne : Cosa accadrà ora a Torino? Una città e le sue istituzioni più rappresentative guardano con preoccupazione al futuro in casa Fca all'indomani del passaggio di consegne del gruppo dalle mani di Sergio Marchionne a quelle di Mike Manley. Un passaggio anticipato, rispetto ai tempi previsti, per l'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne che ha guidato l'azienda negli ultimi 14 anni.La nomina di un ...

Marchionne grave - Manley alla guida di Fca. Elkann : «Per noi è stato un leader illuminato» : Elkann: “Dolore per un amico e un leader illuminato”. Le condizioni dell’ad, reduce da un intervento chirurgico, si sono aggravate in poche ore

Fca - John Elkann ai dipendenti : "Marchionne un manager incredibile" : Il miglior modo per giudicarlo è attraverso ciò che l'organizzazione fa dopo di lui " Tutte le notizie di Mondo motori Per approfondire

Fca – La lettera più difficile da scrivere - Elkann ed il suo elogio a Marchionne : “è stato il miglior Ad possibile” : John Elkann scrive una lettera ai dipendenti Fca: le parole commoventi del Presidente sono tutte rivolte a Sergio Marchionne “Care colleghe, cari colleghi, questa è senza dubbio la lettera più difficile che abbia mai scritto.E con profonda tristezza che vi devo dire che le condizioni del nostro Amministratore Delegato, Sergio Marchionne, che di recente si è sottoposto a un intervento chirurgico, sono purtroppo peggiorate nelle ultime ...