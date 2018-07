Fca | Elkann scrive ai dipendenti | ' Saremo eternamente grati a Sergio'

Fca : Elkann - eternamente grati a Sergio : ANSA, - TORINO, 22 LUG - "Saremo eternamente grati a Sergio per i risultati che è riuscito a raggiungere e per avere reso possibile ciò che pareva impossibile. Ci ha insegnato ad avere coraggio, a ...

Marchionne è grave - Manley alla guida di Fca. Elkann : «Eternamente grati a Sergio» : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono ormai molto gravi per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il responsabile di Jeep Mike Manley nominato nuovo Ceo di Fca; Camilleri a capo di Ferrari. Elkann: «Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. Ora rispettiamo la privacy sua e delle persone che ...

