Fca | Di Maulo e le sue parole d’affetto per Marchionne | “un manager di prim’ordine che mi

sportfair

: Oggi incontro a Melfi - Segr_Naz_Fismic : Oggi incontro a Melfi - Segr_Naz_Fismic : FCA: DI MAULO (Fismic Confsal), FIRMATO ACCORDO PER CONSENTIRE IL RILANCIO INDUSTRIALE DI POMIGLIAN - Fismic -

(Di domenica 22 luglio 2018) Roberto Di, segretario generale del Fismic, dedicad’affetto nei confronti di Sergio“Forza Sergio! Ho avuto il privilegio di conoscerla tre lustri orsono e di scambiare momenti intensi di scelte complicate di politica industriale con riflessi importanti per l’occupazione. Ho imparato molto da lei,di prim’ordine, ma che ha sempre avuto a cuore il benessere dei lavoratori. Don’t give up caro Sergio…“. Cosi nella tarda serata di ieri il segretario generale del Fismic, Roberto Di, sulla successione decisa al vertice di Fca per l’aggravarsi delle condizioni di salute di Sergio, dopo un intervento chirurgico a cui si è sottoposto a fine giugno. (Abr/Adnkronos)L'articolo Fca, Die le sued’affetto per: “undi prim’ordine che mi ha insegnato ...