Fca | cosa succede con Manlay | fusione alleanza o vendita?

Fusione alleanza o vendita? Cosa c'è nel futuro di Fca : Michael Manley, il nuovo amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles, non ha nulla di somigliante con Sergio Marchionne. Inglese, longilineo, senza apparenti slanci emotivi, come dimenticare ...

Cosa c’è nel futuro di Fca ? Se si sceglie la discontinuità è solo perché è impossibile imitare Marchionne : Terremoto estivo alla Fiat. Un fulmine a ciel sereno che nessuno aveva previsto. Sergio Marchionne è stato ufficialmente sostituito da Mike Manley, che gestisce il marchio Jeep da diversi anni. Alla Ferrari, che Marchionne voleva continuare a guidare oltre il 2019, anno i cui il suo mandato alla Fiat scadeva, è stato nominato Luis Camilleri. E’ chiaro che il cambio della guardia non era previsto. Le nuove nomine arrivano infatti in un momento ...

Marchionne in gravi condizioni - lascia Fca : ecco cosa cambia per la Juventus : Un po' meno all'economia italiana e ai suoi lavoratori. Marchionne, dunque, è stato un dirigente-padrone assolutamente decisionista e per certi versi spietato in senso imprenditoriale adeguato ai ...