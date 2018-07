Farmaci | sequestrate oltre 6mila “pillole blu” nel mercato illegale online

meteoweb.eu

: Vendita illegale on-line di farmaci: sequestrate 6.000 “pillole blu” tra #Roma, #Anzio e #Nettuno… - Sei_Colonne : Vendita illegale on-line di farmaci: sequestrate 6.000 “pillole blu” tra #Roma, #Anzio e #Nettuno… - ilCaffetv : Vendita illegale on-line di farmaci extra UE: sequestrate 6.000 'pillole blu' (FOTO) -

(Di domenica 22 luglio 2018) I carabinieri dei Nas di Latina e Roma hanno dato esecuzione a 6 decreti di perquisizione personale e locale emessi dalla procura della Repubblica di Roma emessi nei confronti di altrettante persone che sono state denunciate in stato di libertà perché ritenute responsabili a vario titolo dei reati di esercizio abusivo della professione dista e di illecita importazione e commercializzazione di. Sono state“pillole blu” neldei. I 6 soggetti erano dediti alla importazione clandestina didi produzione extra Ue e privi di autorizzazione alla immissione in commercio e contenenti principi attivi farmacologici per il trattamento di disfunzioni erettili, acquistandoli tramite canali fidelizzatie successivamente rivendendoli a un prezzo superiore mediante piattaforme di commercioe siti bacheca ...