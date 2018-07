Fabio il vichingo! Fognini stende Gasquet e si prende l’ATP di Bastad

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018)vince la finale di: sulla terra rossa svedese il tennista ligure superain 3 set e conquista la vittoria finalesi aggiudicadi. Sulla terra rossa svedese sventola il tricolore, grazie al successo in finale del tennista ligure, capace di battere il francese Richard, attuale numero 15 del ranking.si è imposto in 1 ora e 49 minuti, battendo il francese al terzo set (3-6 / 6-3 / 1-6).da lunedì sarà numero 14 del mondo, confermando il trend positivo che nel 2018 gli ha visto scalare diverse posizioni in classifica, ma per soli 10 punti non raggiungerà il suo best ranking (13° raggiunto nel marzo 2014).