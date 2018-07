F1 – Vettel scatta dalla pole position | Hamilton nelle retrovie | la griglia di partenza

sportfair

: #F1 #GermanGp: gioia #Vettel in Germania, Ferrari scatta dalla pole @F1 - Agenzia_Ansa : #F1 #GermanGp: gioia #Vettel in Germania, Ferrari scatta dalla pole @F1 - Gazzetta_it : Germania, pole di Vettel! Guaio Hamilton: scatta 14° - cberrets : RT @Agenzia_Ansa: #F1 #GermanGp: gioia #Vettel in Germania, Ferrari scatta dalla pole @F1 -

(Di domenica 22 luglio 2018) Cinquantacinquesimaper Sebastiannel Gp di Germania, guai invece perche scatterà quattordicesima Una qualifica dolce per la Ferrari e amara per la Mercedes,infatti scatteràal contrario di, solo quattordicesimo dopo un guaio idraulico. E’ Bottas a salvare l’onore per il team campione del mondo, secondo davanti all’altra Ferrari di Raikkonen. Seconda fila anche per Max Verstappen, mentre il compagno di squadra Ricciardo partirà ultimo dopo la sostituzione di alcune componenti del proprio motore. Ecco ladidel Gp di Germania: 1ª fila: 1., 2. Bottas 2ª fila: 3. Raikkonen, 4. Verstappen 3ª fila: 5. Magnussen, 6. Grosjean 4ª fila: 7. Hulkenberg, 8. Sainz 5ª fila: 9. Leclerc, 10. Perez 6ª fila: 11. Alonso, 12. Sirotkin 7ª fila: 13. Ericsson, 14.8ª fila: 15. Ocon, 16. Gasly 9ª ...