F1 – Vettel e il lancio delle magliette | la pistola fa cilecca | ma Seb ha la soluzione

sportfair

: RT @ansiogenaaf: Oh mio Dio se leggo qualcun'altro scrivere 'EEEH MA VETTEL E RAIKKONEN INCASSANO RISPETTIVAMENTE 40 E 30 MILIONI PER GIOCA… - poesannabel : RT @ansiogenaaf: Oh mio Dio se leggo qualcun'altro scrivere 'EEEH MA VETTEL E RAIKKONEN INCASSANO RISPETTIVAMENTE 40 E 30 MILIONI PER GIOCA… - hemmjngstan : RT @ansiogenaaf: Oh mio Dio se leggo qualcun'altro scrivere 'EEEH MA VETTEL E RAIKKONEN INCASSANO RISPETTIVAMENTE 40 E 30 MILIONI PER GIOCA… - siamonde : RT @ansiogenaaf: Oh mio Dio se leggo qualcun'altro scrivere 'EEEH MA VETTEL E RAIKKONEN INCASSANO RISPETTIVAMENTE 40 E 30 MILIONI PER GIOCA… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Sebastiantra risate e: il tedesco della Ferrari e ilai tifosi al Gp di Germania E’ iniziato il Gp di Germania, Sebastianè riuscito a tenere la prima posizione, dopo la pole position conquistata ieri ad Hockenheim, davanti al suo pubblico. Oggi, i piloti sono stati protagonisti di una parata e, il tedesco della Rossa ha anche intrattenuto i suoi tifosi con il divertente. Al primo tentativo, ladiha fatto ‘’: in realtà laha funzionato, ma la maglietta non è riuscita ad andare oltre la rete che divide le tribune dalla pista. Tante le risate del pubblico, manon si è perso d’animo: via la, Seb ha lanciato a mano le altreai suoi tifosi, con lanci da football americano. The t-shirt cannon may have failed, but Seb still managed to ...