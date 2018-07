F1 – Si prende tutto Hamilton | Gp di Germania e testa del Mondiale | ecco la nuova

Tour de France - si prende tutto Geraint Thomas : il britannico vince l’11ª tappa e si veste di giallo : Grazie ad uno splendido attacco arrivato negli ultimi metri, Geraint Thomas vince l’undicesima tappa e si prende la maglia gialla Diciannovesima vittoria in carriera per Geraint Thomas, il ciclista del Team Sky trionfa nell’undicesima tappa del Tour de France e si prende la maglia gialla, sfilandola a Greg Van Avermaet. Uno scatto pazzesco quello del britannico, abile a mangiarsi Nieve in un solo boccone e a guadagnare secondi ...

Sagan si prende tutto : volata e maglia gialla : ... uno sprint di rara bellezza, perso dal bresciano, compagno di squadra di Nibali, per un palmo di mano dal folletto slovacco, tre volte campione del mondo, a bersaglio per la 9° volta al Tour. ...

Golf - LPGA Tour 2018 : Sung-Hyun Park si prende tutto al playoff. Suo il KPMG Women’s PGA Championship : Nemmeno un bogey nelle ultime 30 buche, un quarto round solido ed un playoff da urlo. Con questo biglietto da visita Sung-Hyun Park si aggiudica il KPMG Women’s PGA Championship, uno dei 5 Major del circuito femminile, con lo score complessivo di -10 (278 colpi). La sudcoreana è dovuta però passare dalle buche di spareggio per avere la meglio della connazionale So-Yeon Ryu, e della nipponica Nasa Hataoka. Sul percorso par 72 del Kemper ...

A tutto Alberto Angela - RaiUno se lo prende e se lo tiene stretto : Solo ieri, martedì 26 giugno, Alberto Angela ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, ma dalla prossima stagione tv risiederà stabilmente su RaiUno. È oramai un ricordo del passato l’incertezza della scorsa primavera che lo voleva lontano dalla televisione pubblica per la scadenza del suo contratto. Ora, grazie agli ascolti e alla popolarità da divo del rock conquistate nelle ultime stagioni, l’erede della famiglia Angela, da ...

Scajola si riprende Imperia : 'Ho vinto contro tutto e tutti' : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo. Da una parte c'ero io con il mio progetto civico basato sul concetto di comunità e sulla soluzione dei problemi della gente, dall'altra centrosinistra, ...

Scajola si riprende Imperia : «Ho vinto contro tutto e tutti» : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo. Da una parte c'ero io con il mio progetto civico basato sul concetto di comunità e sulla soluzione dei problemi della gente, dall'altra centrosinistra, ...

Scajola si riprende Imperia : 'Ho vinto contro tutto e tutti' : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo. Da una parte c'ero io con il mio progetto civico basato sul concetto di comunità e sulla soluzione dei problemi della gente, dall'altra centrosinistra, ...

Scajola si riprende Imperia : 'Ho vinto contro tutto e tutti' : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo. Da una parte c'ero io con il mio progetto civico basato sul concetto di comunità e sulla soluzione dei problemi della gente, dall'altra centrosinistra, ...

Uomini e Donne - Valentina Dallari : "Mi sto curando. Voglio riprendermi tutto quello che avevo" : Valentina Dallari, ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha intrapreso un lungo percorso per guarire dall'anoressia.Lo scorso gennaio, infatti, la Dallari, che dopo l'esperienza a Uomini e Donne è diventata un'apprezzata dj, ha ammesso i propri disturbi alimentari, dando così una spiegazione alla preoccupante magrezza che i follower di Instagram ...

F1 - Wolff in cerca di riscatto : “a Montreal è mancato tutto - in Francia ci prenderemo la nostra rivincita” : Toto Wolff ha chiesto alla Mercedes un pronto riscatto in Francia, per dimenticare il passo falso compiuto in Canada Una gara da dimenticare, una prestazione al di sotto delle aspettative che ha deluso l’intero team Mercedes. Toto Wolff vuole un pronto riscatto già a partire dal prossimo Gp di Francia, dove i campioni del mondo saranno chiamati ad invertire la rotta dopo il passo falso canadese. © Photo4 / LaPresse “Il fine settimana ...

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari - e fui contento - perché rubacchiavano” : Un testo famosissimo di un'altra epoca, tornato improvvisamente attuale anche in questa The post “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano” appeared first on Il Post.

Diritti TV Serie A 2018-2021 : Sky si prende tutto? : I Diritti TV della Serie A a partire dalla prossima stagione 2018-2019 saranno visibili probabilmente solo su SKY. Mediaset e Mediapro in pratica assenti e forse non si è raggiunta l’offerta minima di 1.1 miliardi di euro SKY e Perform si aggiudicano i Diritti TV per la prossima stagione di Serie A Continua la telenovella dei […]

E3 2018 : Electronic Arts punta a prendersi tutto - editoriale : Electronic Arts è spesso stata al centro di aspre polemiche a causa di alcune forti decisioni aziendali - pensiamo all'implementazione delle loot box in Star Wars: Battlefront II -, ma alla conferenza dell'EA Play pre-E3 2018 ha dimostrato di essere uno dei produttori di videogiochi più grandi al momento. Non tanto su un discorso qualitativo, che meriterebbe ben più ampie riflessioni, bensì da un punto di vista commerciale.Per prima cosa, ...

Preziosi socio del Milan? Ma lui : "È tutto falso - semmai prenderei il Real..." : Enrico Preziosi stoppa sul nascere le voci su una possibile acquisizione di quote del Milan. È lo stesso presidente del Genoa a smentire "categoricamente" le indiscrezioni uscite nel pomeriggio, "voci ...