F1 | rabbia mista a delusione | il team radio di Vettel dopo l’incidente è davvero…

sportfair

: E comunque ieri gli ho fatto la mia prima sclerata mista di rabbia e pianto al cellulare Ahem Adesso ho paura di… - Sum_723 : E comunque ieri gli ho fatto la mia prima sclerata mista di rabbia e pianto al cellulare Ahem Adesso ho paura di… - GigiSaddi : @gadlernertweet @berlusconi Tanta rabbia mista a bava vedo uscire dalla bocca, di questa fighetta radical shit, euro serva - Gica060351Gica : @lizitika17 Oggi mi ha lasciato emozioni, rabbia, dispiacere, curiosità, simpatia voglia di ridere mista a tanta vo… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Subitol’incidente avvenuto nel corso del 52° giro, Sebastianha chiesto scusa al proprioper l’errore commesso La voce rotta dalla, tante emozioni dentro di sè e la voglia di urlarle tutte al di là del casco. Momenti difficili da gestire per Sebastiandurante il Gp di Germania, la sua gara è finita nel corso del 52° giro, quando navigava saldamente in prima posizione. Un errore sul bagnato e via verso le barriere, gettando alle ortiche una vittoria quasi in tasca. Subitol’impatto, il tedesco ha sferrato parecchi pugni sul volante e poi aperto la, chiedendo scusa a tutto il tram. Sebastian’s… #GermanGP #Seb5 #pic.twitter.com/DehGa4TSUu — Sebastian#5 (@sebnews) 22 luglio 2018 L'articolo F1,: ildil’incidente è ...