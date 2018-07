F1 | per Hamilton confermata la vittoria

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton graziato - nessuna penalità per il britannico : Much Ado About Nothing: Lewis Hamilton, messo sotto investigazione al termine del GP di Germania, che ha vinto, se la cava con una lavata di capo nonostante una palese infrazione che poteva portare ad una penalizzazione. L’inglese, nel corso del 53° giro, aveva imboccato la corsia dei box per poi rientrare in pista attraversando la linea bianca e l’erba. Poco dopo le 18.00 era giunta la convocazione della FIA in direzione gara per ...

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Germania. Rimonta epica di Hamilton - incidente per Vettel : E’ successo di tutto nel GP di Germania di F1. Lewis Hamilton, partito dal 14° posto sulla griglia di partenza, è riuscito a vincere dopo una Rimonta che è entrata di diritto nella storia di questo sport. Sebastian Vettel, al contrario, ha gettato al vento il successo mentre si trovava al comando, commettendo un errore sotto la pioggia e andando a sbattere con la Ferrari contro le barriere. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. VIDEO ...

Gp di Germania - vittoria per Hamilton e delusione per Vettel : Roma - Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande rimonta ...

Vettel sbatte - Hamilton trionfa grazie alla… pioggia : per la Mercedes in Germania è Okay-nheim : Doppietta Mercedes nel Gp di Germania, Lewis Hamilton rimonta dal quattordicesimo posto e va a vincere davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel sbaglia e sbatte, week-end amaro per il tedesco Una rimonta pazzesca, un trionfo clamoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lewis Hamilton vince il Gp di Germania, lo fa sfruttando la pioggia arrivata negli ultimi venti giri e l’incidente di Vettel, finito mestamente contro le barriere. Un ...

F1 - Hamilton ‘caccia’ Rosberg dal podio : richiesta clamorosa di Lewis per il Gp di Germania : Secondo quanto riportato dalla Bild, Hamilton avrebbe chiesto alla FOM di evitare che fosse Rosberg a condurre le interviste sul podio del Gp di Germania Una richiesta davvero sorprendente, figlia della rivalità scoppiata durante la convivenza in Mercedes. Lewis Hamilton e Nico Rosberg non si sono mai amati, il comportamento del britannico in Germania lo conferma. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo ha chiesto e ottenuto, secondo ...

F1 - che botta di Villeneuve a Hamilton : “ha detto che sarà difficile recuperare? Piangeva come… Neymar” : L’ex campione del mondo canadese ha commentato le qualifiche del Gp di Germania, lanciando una frecciatina a Hamilton Non è un tipo da nascondersi dietro un dito Jacques Villeneuve, anzi. L’ex campione del mondo canadese non lesina frecciatine e battute velenose quando si presenta l’occasione, come accaduto dopo le qualifiche del Gp di Germania all’indirizzo di Lewis Hamilton, costretto ad abbandonare la propria ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole Vettel con una Ferrari super in Germania - disastro Hamilton : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel che brucia Valtteri Bottas. Terzo Raikkonen, flop di Hamilton: sarà solo quattordicesimo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:20:00 GMT)

F1 – Qualifiche flop per Hamilton - Wolff dà la colpa a Lewis : “l’uscita sul cordolo ha causato il problema” : Le parole di Toto Wolff sull’episodio che ha caratterizzato in negativo le Qualifiche di Lewis Hamilton Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera poleman delle Qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis Hamilton, fermatosi dopo pochi ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY qualifiche live : problema tecnico per Hamilton! (Gp Germania 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Germania 2018 Hockenheim: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista tedesca (oggi sabato 21 luglio)(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:15:00 GMT)

F1 Gp Germania - diretta live qualifiche e orari gara in tv. per la pole position Verstappen e Hamilton da battere : Dominio Red Bull nella prima giornata di prove libere nel Gran Premio di Germania, ad Hockenheim. Al mattino Daniel Ricciardo si è piazzato davanti a tutti con 1:13.525, per poi dedicarsi nel pomeriggio (solo 13°) al lavoro sul passo gara. L’australiano della Red Bull domenica scatterà dal fondo della griglia per la sostituzione del motore. Nella sessione pomeridiana è quindi Max Verstappen a far segnare il miglior tempo in 1.13.085, nuovo ...

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo per un soffio davanti a Lewis Hamilton. Quarto Sebastian Vettel : Il GP di Germania si aperto nel segno di Daniel Ricciardo. L’australiano ha piazzato la sua Red Bull davanti a tutti, stampando un tempo di 1’13″525 e prendendosi il primo posto nelle prove libere 1. prove abbastanza interlocutorie, perché qui non si è corso lo scorso anno e di conseguenza i team ne hanno approfittato per trovare i riferimenti con il tracciato di Hockenheim. Ricciardo è stato il più veloce, precedendo di soli 4 ...

F1 - Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2020. "E' il posto giusto per vincere" : Il pilota britannico sarà al volante delle Frecce d'argento ancora per due anni: "Siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

F1 – Wolff e il rinnovo di Hamilton : “non volevamo aspettare troppo per farlo sapere alla gente” : Le sensazioni di Toto Wolff dopo l’annuncio del rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con Mercedes Proprio nel giorno in cui inizia il weekend del Gp di Germania, la Mercedes ha deciso di fare un importante annuncio: Lewis Hamilton ha rinnovato col team di Brackley e sarà un pilota delle Frecce Argento fino al 2020. Soddisfazione e felicità in casa Mercedes: “siamo stati in linea con Lewis fin da quando ci siamo seduti per ...