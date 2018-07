F1 | Nico Rosberg | “Mai visto Hamilton in questo stato Il suo linguaggio del corpo mi

F1 - Nico Rosberg : “La Ferrari ha più cavalli della Mercedes - ma il Mondiale lo vincerà Hamilton” : Nico Rosberg torna a parlare del Mondiale di Formula 1 e lo fa attraverso il suo canale Youtube. Le sue affermazioni, riprese dal sito iberico Marca.com, riguardano le motivazioni per cui la Ferrari è riuscita a vincere in Gran Bretagna, ma anche l’epilogo della stagione in corso. L’ex pilota di Formula 1 ha dichiarato di avere informazioni dirette sulla Ferrari: “Una fonte del team mi ha detto perché la Ferrari è così forte, ...

F1 - contatto Raikkonen-Hamilton a Silverstone : Nico Rosberg interviene per difendere il finlandese : Nico Rosberg ha analizzato il contatto tra Raikkonen ed Hamilton avvenuto a Silverstone, difendendo il pilota finlandese Il contatto tra Raikkonen ed Hamilton al via del Gp di Silverstone ha condizionato certamente la gara del campione del mondo, riuscito comunque a risalire fino alla seconda posizione minimizzando i danni nella classifica mondiale. Photo4 / LaPresse Una situazione che ha spinto ad intervenire molti addetti ai lavori, ...

F1 - Nico Rosberg contro Fernando Alonso : “In nessun team vincente per i suoi giochi politici” : Tutti vorremmo vedere Fernando Alonso su una macchina più competitiva nel Mondiale 2018 di Formula Uno. E’ un po’ questo il sentimento comune degli appassionati, constatando i grandi problemi che il due volte campione del mondo ha con la McLaren. Il ritiro nel suo 300° GP non è stato esaltante ed è chiaro che l’avventura nella prossima 24 Ore di Le Mans (16-17 giugno), con la Toyota, è una specie di boccata d’ossigeno per ...

Nico Rosberg è il nuovo protagonista della campagna di Heineken® per la promozione del consumo responsabile : Heineken®, Global Beer Partner della Formula1®, affida al racconto dell'ex pilota e Campione del Mondo Nico Rosberg il nuovo capitolo della campagna per la promozione del consumo responsabile "When ...

F1 - Nico Rosberg : 'Leclerc? Ha il potenziale per diventare campione del mondo' : Tra le note positive di questo primo scorcio di Mondiale figura certamente il nome di Charles Leclerc. Il monegasco, cresciuto nel Ferrari Driver Academy, attualmente in forza all'Alfa Romeo Sauber , ...

F1 - Nico Rosberg : 'Vi spiego come curare i mali della Formula 1' : Nico Rosberg crede di sapere quale possa essere la soluzione per la Formula 1 moderna: secondo il campione del mondo del 2016, infatti, la F1 dovrebbe rimettere al primo posto l'aerodinamica delle autovetture, riducendo il peso degli alettoni e dando priorità all'effetto suolo: questo migliorerà le prestazioni.