F1 - Mercedes | Hamilton sotto investigazione per il taglio della pit entry VIDEO

Vettel sbatte - Hamilton trionfa grazie alla… pioggia : per la Mercedes in Germania è Okay-nheim : Doppietta Mercedes nel Gp di Germania, Lewis Hamilton rimonta dal quattordicesimo posto e va a vincere davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel sbaglia e sbatte, week-end amaro per il tedesco Una rimonta pazzesca, un trionfo clamoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lewis Hamilton vince il Gp di Germania, lo fa sfruttando la pioggia arrivata negli ultimi venti giri e l’incidente di Vettel, finito mestamente contro le barriere. Un ...

F1 - dietrofront della Mercedes : svelato il motivo del guasto occorso alla monoposto di Hamilton : Il team campione del mondo ha reso note le cause che hanno costretto Hamilton a terminare anzitempo le qualifiche del Gp di Germania Il guasto occorso alla Mercedes di Hamilton nel corso delle qualifiche del Gp di Germania non è da attribuire al pilota, è questa la tesi sostenuta dal team campione del mondo. Photo4/LaPresse Con una note diramata nel tardo pomeriggio, la scuderia di Brackley ha rettificato le parole di Toto Wolff, spiegando ...

Formula 1 - qualifiche in Germania : la Mercedes s'inceppa - clamoroso stop di Hamilton nel Q1. VIDEO : Il campione del mondo in carica, che ha commesso un errore su un cordolo, non ha partecipato al Q2 e in gara scatterà con il 14esimo posto. Hamilton COME MANSELL NELL'84 Guarda tutti i VIDEO Ma cos'...

VIDEO Lewis Hamilton - fermato da un problema tecnico sulla Mercedes : le immagini dello stop della W09 nel corso delle qualifiche : Lewis Hamilton fermo in pista poco prima del termine della Q1 del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. E’ questa la notizia di giornata. Un problema al cambio sulla Mercedes del campione del mondo che quindi domani scatterà partirà dalla quattordicesima posizione in griglia di partenza, tenendo conto della penalizzazione di Daniel Ricciardo (Red Bull). Un guasto che, forse, potrebbe essere stato causato da un ...

F1 – Hamilton mette in guardia la Mercedes : “Ferrari e Red Bull molto veloci - domenica sfida seria - dovremo…” : Lewis Hamilton mette in guardia la Mercedes dopo l’esito delle FP2 sul circuito di Hockenheim: il pilota britannico pronto a dare battaglia contro Ferrari e Red Bull Il risultato delle FP2 di Hockenheim sorride ancora alla Red Bull. Dopo la bella prestazione di Ricciardo nelle FP1, nelle seconde prove di giornata è la monoposto di Verstappen a far registrare il tempo migliore. Il pilota olandese chiude davanti alle coppie Mercedes ...

Formula1 - Hamilton con Mercedes fino al 2020 : ecco quanto guadagnerà : Arrivato nel 2013, il pilota britannico ha rinnovato il contratto con la scuderia Mercedes per altre due stagioni: ecco quanto incasserà fino al 2020. L'articolo Formula1, Hamilton con Mercedes fino al 2020: ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - Mercedes - Bottas sul rinnovo : 'Mi piace lavorare con il team ed essere compagno di Hamilton. È bello avere il futuro chiaro' : Il suo rapporto con la squadra, incluso Lewis, è aperto e fiducioso, senza alcuna 'politica'. Questi sono gli ingredienti di cui hai bisogno quando combatti contro rivali forti in entrambi i ...

F1 - la rivelazione di Hamilton dopo il rinnovo con la Mercedes : “una squadra mi ha cercato…” : Il pilota della Mercedes ha reso noto di avere avuto un’offerta da parte di un altro team di Formula 1, senza però svelare quale Lewis Hamilton ha ricevuto un’altra offerta durante la trattativa per il rinnovo con la Mercedes, a rivelarlo è lo stesso pilota britannico dopo l’ufficialità del suo prolungamento con la scuderia campione del mondo. Photo4 / LaPresse Non è difficile immaginare da dove possa essere partita la ...

F1 - Hamilton in Mercedes fino al 2020 - contratto da 90 milioni : Affare fatto: Lewis Hamilton resterà alla Mercedes per altri due anni . Per l'annuncio, la casa tedesca ha scelto la location più naturale: il circuito di Hockenheim dove domenica si correrà il Gran ...

Formula 1 - GP Germania. Hamilton : 'Contattato da un altro team - ma ho scelto Mercedes' : ... nel giovedì dedicato alla conferenza stampa dei piloti, alla quale lui non ha partecipato,, ha parlato della trattativa che l'ha portato alla nuova intesa con il team campione del mondo in carica, ...