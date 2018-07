F1 | l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene

The Walking Dead 9 si districherà tra l’uscita di scena di Maggie e il nuovo futuro di Michonne : Gli occhi sono tutti puntati su The Walking Dead 9. Dopo gli ascolti in picchiata delle ultime stagioni, nonostante l'entrata in scena di Jeffrey Dean Morgan nei panni del terribile Negan, sembra che la serie AMC sia pronta per una stagione a "la va o la spacca" in cui tutto cambierà sperando di riportare i fedelissimi e nuovi spettatori davanti alla tv, sarà questo l'anno della svolta o della chiusura definitiva dello show? Al momento non lo ...