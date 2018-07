F1 | le pagelle del GP Germania 2018 | Vettel insufficiente | Hamilton sontuoso | Raikkonen

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l'unico big a provarci : Peter Sagan 8 : forse non ci dovremmo più stupire, eppure ogni volta il tre volte campione del mondo sembra alzare ulteriormente l'asticella. Oggi nel finale si era staccato e sembrava fuori dai ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Francia-Italia 3-11. Le pagelle del Setterosa : Nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile il Setterosa ha battuto la Francia per 11-3, puntellando il terzo posto nel raggruppamento. Ora, dall’esito di Grecia-Olanda dipenderà la posizione finale delle azzurre, che potrebbero essere anche seconde (ma le elleniche dovrebbero vincere con otto reti di scarto, risultato abbastanza improbabile). In chiusura di giornata Spagna-Russia determinerà ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l’unico big a provarci : Arriva la fuga nella tappa di Mende al Tour de France 2018. Il migliore dei corridori all’attacco è stato lo spagnolo Omar Fraile che ha conquistato la vittoria in solitaria davanti al Francese Julian Alaphilippe e al belga Jasper Stuyven. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa. pagelle quattordicesima TAPPA Tour DE France Omar Fraile 10: è stato il più forte di tutti sullo strappo ...

Tour de France 2018 : le pagelle della tredicesima tappa. Sagan “intoccabile” - Demare ancora sottotono : La tredicesima tappa del Tour de France 2018 torna ad offrire un arrivo in volata. Peter Sagan non si lascia scappare l’occasione battendo al photofinish il norvegese Alexander Kristoff e il Francese Arnaud Demare. Più indietro gli italiani: Andrea Pasqualon precede Sonny Colbrelli, rispettivamente in ottava e nona posizione. Andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della tredicesima frazione. pagelle tredicesima TAPPA Tour DE ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Georgia-Italia 3-14. Le pagelle dell’ultima gara della fase a gironi : L’Italia, già certa del primo posto nel girone, ha battuto la Georgia per 14-3 nell’ultima gara della prima fase degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 7 Del Lungo, 7: gioca i primi due tempi. Subisce gol soltanto su rigore. Altra ottima prova per lui. Di Fulvio, 7: due gol e due assist per lui, una certezza fino ad oggi ed in vista dei quarti. Molina Rios, 6.5 due gol ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Croazia 24-3. Le pagelle dell’incontro : L’Italia ha travolto la Croazia per 24-3 nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida. ITALIA 7 Gorlero, 6: si fa sorprendere in un paio di occasioni, ma alterna buone parate. Le sfide decisive saranno altre. Tabani, 7: due reti e due assist, oltre ad una bella prestazione difensiva. Garibotti, 8: tre reti su tre tiri, conditi da tre assist. Prestazione ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria 12-5 - le pagelle del Settebello : Un dominio addirittura inaspettato: il Settebello non si ferma più e distrugge nel secondo incontro dei gironi preliminari degli Europei di Pallanuoto l’Ungheria per 12-5, ipotecando praticamente la prima piazza nel raggruppamento. Andiamo a rivivere questo emozionante match con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 8: una vera e propria certezza. Ha iniziato questo Europeo in modo formidabile, non passa nulla alle ...

Tour de France 2018 : le pagelle dell’undicesima tappa. Geraint Thomas vola - Dumoulin e Froome rispondo alla grande - Nibali si difende : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato grande spettacolo. Nel secondo tappone alpino Geraint Thomas ha realizzato la classica doppietta, vincendo la tappa e conquistando anche la maglia gialla. Alle sue spalle i brillanti Tom Dumoulin e Chris Froome, mentre diversi big sono andati in difficoltà. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’undicesima tappa.-- Geraint Thomas 10: probabilmente la ...

Tour de France 2018 : le pagelle dell’undicesima tappa. Geraint Thomas vola - Dumoulin e Froome rispondo alla grande - Nibali si difende : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato grande spettacolo. Nel secondo tappone alpino Geraint Thomas ha realizzato la classica doppietta, vincendo la tappa e conquistando anche la maglia gialla. Alle sue spalle i brillanti Tom Dumoulin e Chris Froome, mentre diversi big sono andati in difficoltà. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’undicesima tappa. pagelle UNDICESIMA TAPPA Tour DE ...

Qualità della vita. Le pagelle de 'Il Sole' : Crotone senza cultura e Reggio la "sfortunata" : VIBO senza LAVORO Sale di 12 posizioni Vibo Valentia , che al 98 posto presenta una spesa pro capite bassa, bassissima, così come per gli spettacoli . In città esiste tuttavia una percezione di ...

Pallanuoto femminili - Europei 2018 : Italia-Olanda 6-6 - le pagelle del Setterosa : Terzo incontro per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile 2018: a Barcellona le azzurre trovano un pareggio in un match tesissimo con l’Olanda per 6-6. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre. Italia Gorlero, 7: dopo una performance deludente con la Grecia, il portierone azzurro si riscatta alla grande tornando a calare la saracinesca contro i tiri delle Orange. Tabani, 7: gran performance per il difensore ...

Tour de France 2018 - le pagelle della decima tappa : show di Julian Alaphilippe - i big si guardano : decima tappa per il Tour de France 2018: non c’è lo spettacolo attesissimo in vetta a Le Grand Bornard, nella prima vera frazione di montagna della Grande Boucle. Il gruppo si guarda e lascia andare la fuga: a trionfare è Julian Alaphilippe. Andiamo a rivivere la corsa odierna con le pagelle dei protagonisti. Julian Alaphilippe, voto 9: uscito di classifica dopo una frazione sul pavé da dimenticare, il transalpino è andato a caccia di un ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania 14-1 - le pagelle del Settebello. Marco Del Lungo show : Un Settebello davvero devastante all’esordio degli Europei 2018 in quel di Barcellona: gli azzurri si sono imposti nel primo incontro del Girone A per 14-1 sulla Germania e si lanciano verso il match già decisivo contro l’Ungheria. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle dei protagonisti. Italia Del Lungo, voto 8: una sola rete subita, praticamente allo scadere e un’infinità di parate. L’Europeo del ...

Pallanuoto - Europei femminili 2018 : Italia-Grecia 6-7 - le pagelle del Setterosa : Una sconfitta con molto amaro in bocca che resta per il Setterosa nella seconda uscita degli Europei 2018 di Barcellona: le azzurre sono state battute in un match molto intenso per 7-6 dalla Grecia e ora devono praticamente salutare le possibilità di prima piazza nel girone. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre. Gorlero, 5: giornata da dimenticare per il portierone tricolore che spesso e volentieri si fa trovare impreparata ...