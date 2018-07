F1 | Hamilton under investigation dopo il Gp di Germania | ecco la decisione dei commissari

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Idi gara hanno deciso di non punire Lewisper aver tagliato la linea bianca che delimita la pista dalla pit-lane Ladeidi gara è arrivata, Lewisnon è stato sanzionato per aver tagliato la linea bianca che delimita la linea pit-lane dalla pista. Una scelta arrivatapoco più di un’ora dall’audizione del pilota britannico, convocato alle ore 18 per aver violato l’Appendice L, Capitolo IV, Articolo 4 (d) del Codice Sportivo Internazionale della FIA. Il pilota britannico dunque mantiene la vittoria del Gp di, difendendo così anche i diciassette punti di vantaggio su Vettel. L'articolo F1,il Gp diladeidi gara SPORTFAIR.