F1 – Hamilton tra errori e difficoltà | Rosberg ci mette il carico | “il suo linguaggio del

LIVE F1 - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Riparte il duello tra Vettel e Hamilton : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sullo storico tracciato di Hockenheim, monoposto e piloti sono pronti ad esibirsi per regalare emozioni al pubblico tedesco, desideroso di gustarsi il confronto tra Sebastian Vettel, sulla Ferrari, e le Mercedes. Una sfida in cui il teutonico Vettel vorrà conquistarsi i favori del tifo, dimostrando che la SF71H ...

F1 - Hamilton in Mercedes fino al 2020 - contratto da 90 milioni : Affare fatto: Lewis Hamilton resterà alla Mercedes per altri due anni . Per l'annuncio, la casa tedesca ha scelto la location più naturale: il circuito di Hockenheim dove domenica si correrà il Gran ...

F1 - che stoccata di Hamilton nei confronti di Vettel : “ha dimostrato a Silverstone di avere un punto debole” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare della frase detta da Vettel via radio dopo il Gp di Silverstone, pungendo il tedesco della Ferrari Il rinnovo di contratto ufficializzato oggi e la puntura a Vettel, per quanto detto a Silverstone via radio dopo la vittoria. Lewis Hamilton appare bello pimpante alla vigilia del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse Il nuovo accordo con la Mercedes ...

F1 - Vettel punge Hamilton : “sciocche le sue dichiarazioni a Silverstone. Compagno di squadra? Tra Kimi e Charles scelgo…” : Il pilota della Ferrari si è presentato in conferenza stampa per svelare i propri obiettivi in vista del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Un week-end di riposo per smaltire le tossine del tremendo trittico Francia-Austria-Gran Bretagna, adesso è tempo di ripartire. Il Mondiale di Formula 1 si prepara a vivere l’undicesimo appuntamento in calendario, il circus si sposta ad Hockenheim, tracciato che ...

F1 - quanto guadagna Lewis Hamilton? Nuovo contratto faraonico con la Mercedes. E con gli sponsor… : È notizia di poche ore fa il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Una formalità, per entrambe le parti, che già avevano discusso del prolungamento del contratto in inverno, messo nero su bianco soltanto adesso. Il sodalizio tra il pilota britannico e la casa tedesca, che ha portato fin qui a tre titoli Mondiali in cinque stagioni proseguirà fino al 2020, quando il Nuovo contratto scadrà e quando, con ogni probabilità, si assisterà ...

F1 – Lauda sarcastico e duro dopo il contatto tra Raikkonen e Hamilton : “non è divertente! Almeno oggi i commissari hanno capito” : Niki Lauda e il contatto tra Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton a Silverstone: le parole del presidente non esecutivo Mercedes Sebastian Vettel è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, andato in scena questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. Il tedesco della Rossa ha sconfitto il suo diretto principale, Lewis Hamilton, messo in difficoltà da un contatto con Kimi Raikkonen ad inizio corsa. Non sono mancate, al termine della gara, le ...

Lewis Hamilton - GP Gran Bretagna 2018 : “Ho dato tutto. Alcuni hanno adottato degli stratagemmi interessanti…” : Arriva un secondo posto per Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna 2018, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Una gara al cardiopalma nella quale il campione del mondo in carica, partito molto male dalla pole, viene sfilato da Sebastian Vettel (Ferrari) e da Valtteri Bottas (Mercedes). Poi, in ingresso alla curva 3, Lewis e Kimi Raikkonen (giunto terzo) si toccano, portando al testacoda del britannico, costretto a ripartire ...

F1 – Vettel ed il mal di collo - Raikkonen e la penalità meritata - Hamilton e le strategie… degli altri! Le parole dei piloti protagonisti a Silverstone : Le impressioni a caldo di Hamilton, Vettel e Raikkonen dopo il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone Lewis Hamilton viene beffato a casa sua da Sebastian Vettel. È infatti il tedesco della Ferrari a trionfare a Silverstone, in occasione del decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno. Con questa vittoria Vettel eguaglia le 51 vittorie in carriera di Alain Proust e aumenta il divario dal diretto rivale Lewis ...

GP di d'Inghilterra : vince la Ferrari di Vettel davanti alla Mercedes di Hamilton - l'altra Rossa di Raikkonen sul podio : TRAGUARDO - vince la Ferrari di Vettel che precede la Mercedes di Hamilton. Sul podio la seconda Rossa di Raikkonen davanti a Bottas che precede la Red Bull di Ricciardo. 48° giro - Anche Hamilton e ...

F1 – La battaglia con la Ferrari e la folle velocità di Silverstone - Hamilton tra gioie e dolori : “è pazzesco! Ma c’è un lato negativo” : Lewis Hamilton euforico al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna: le parole del britannico della Mercedes Botta e risposta tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel nella prima giornata di prove libere a Silverstone: il tedesco della Ferrari ha messo i bastoni tra le ruote al britannico, nelle FP2, davanti al pubblico inglese, chiudendo in testa alla classifica dei tempi. Hamilton è comunque entusiasta, al ...

Hamilton tra Formula 1 e calcio : 'Se l'Inghilterra va in finale - sarò a Mosca' : Si può trattare la cosa se dovessi essere in conferenza stampa dopo le qualifiche? Spero di sì -scherza il campione del mondo in carica in conferenza stampa a Silverstone dove domenica si corre il Gp ...

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'Ora dovremo parlare di affidabilità e strategie' : "Mi sento bene, è andata come è andata e non posso farci nulla, l'unica cosa che possiamo fare è raccogliere le forze e cercare di analizzare la macchina e capire il problema". Questo è stato il primo ...

F1 diretta live GP Austria : Verstappen in testa - Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge : E’ in corso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Segui la diretta dalle 15.10: tempi, risultati e classifiche. L'articolo F1 diretta live GP Austria: Verstappen in testa, Ferrari entrambe virtualmente sul podio ma Hamilton spinge proviene da Il Fatto Quotidiano.