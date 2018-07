F1 | Hamilton sotto investigazione

F1 - GP Germania 2018 : la vittoria di Lewis Hamilton è sotto investigazione. Inglese sub-judice : Il GP di Germania 2018 di F1 non finisce mai. Dopo aver vinto una gara incredibile ad Hockenheim, ora Lewis Hamilton potrebbe vedersi privato il successo a tavolino. Il britannico della Mercedes è infatti sotto investigazione da parte dei commissari per aver attraversato la linea bianca che separa l’ingresso ai box dalla pista. In quel frangente il team aveva richiamato il quattro volte campione del mondo per il cambio gomme, tuttavia ...

