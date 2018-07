F1 | Hamilton ringrazia Vettel | “il suo errore ci ha fatto un favore Punto cruciale della

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Intervenuto in conferenza stampa, il pilotaMercedes ha parlato dell’incidente die sottolineato come il crash abbia giovato al proprio team Una vittoria voluta a sudata, arrivata grazie all’aiutopioggia e all’di, ritiratosi per unarrivato nel corso del cinquantaduesimo giro. Lewissi prende il Gp di Germania, lo fa in maniera rocambolesca ottenendo la quarantaquattresima vittoria in carriera da quando ha scelto di correre con il numero 44 sulla sua Mercedes. Photo4/LaPresse Intervenuto in conferenza stampa, il britannico ha svelato di aver sempre pensato di poter vincere, anche dopo il quattordicesimo posto di ieri: “onestamente mi sono svegliato stamattina e mi sentivo alla grande, speravo di avere le condizioni per poter vincere. In griglia mi son detto di riprendere chi mi stava davanti, in gara ...