F1 | Hamilton ‘caccia’ Rosberg dal podio | richiesta clamorosa di Lewis per il Gp di

sportfair

: RT @Sport_Mediaset: #F1Germania: #Vettel prova a far sognare i suoi tifosi dalla pole; #Hamilton a caccia dell'impresa. Segui la gara live… - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: #F1Germania: #Vettel prova a far sognare i suoi tifosi dalla pole; #Hamilton a caccia dell'impresa. Segui la gara live… - messiah_mad : 10o Hamilton dopo soli 5 giri! Ma non emozionatevi tifosi Mercedes perché al più arriva ai piedi del podio. Vettel… - Sport_Mediaset : #F1Germania: #Vettel prova a far sognare i suoi tifosi dalla pole; #Hamilton a caccia dell'impresa. Segui la gara l… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Secondo quanto riportato dalla Bild,avrebbe chiesto alla FOM di evitare che fossea condurre le interviste suldel Gp di Germania Unadavvero sorprendente, figlia della rivalità scoppiata durante la convivenza in Mercedes.e Niconon si sono mai amati, il comportamento del britannico in Germania lo conferma. Photo4 / LaPresse Il campione del mondo ha chiesto e ottenuto, secondo quanto riporta la Bild, chenon conducesse le interviste del, per evitare dunque di incontrarlo in caso di piazzamento nella top three. Unaaccettata dalla FOM, come sottolineato dallo stesso Nico: “il piano era di fare le interviste sula Monaco e Hockenheim. Entrambe le volte ero già stato liberato da RTL (rete televisiva tedesca in cuiè commentatore), ma pochi giorni dopo è arrivato un messaggio che ...