F1 | Gp Germania | Vettel ko a casa sua | Hamilton vince e vola a +17 - Motori

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Germania. Rimonta epica di Hamilton - incidente per Vettel : E’ successo di tutto nel GP di Germania di F1. Lewis Hamilton, partito dal 14° posto sulla griglia di partenza, è riuscito a vincere dopo una Rimonta che è entrata di diritto nella storia di questo sport. Sebastian Vettel, al contrario, ha gettato al vento il successo mentre si trovava al comando, commettendo un errore sotto la pioggia e andando a sbattere con la Ferrari contro le barriere. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. VIDEO ...

F1 – Vettel amareggiato dopo l’errore in Germania : scuse immediate e un caloroso abbraccio con Arrivabene [GALLERY] : Sebastian Vettel si scusa col team, Maurizio Arrivabene reagisce con un abbraccio di conforto Domenica amara, amarissima, per Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari è finito fuori pista, a pochi giri dal termine del Gp di Germania, sua gara di casa, dicendo addio ad ogni possibilità di vittoria davanti ai suoi tifosi. Vettel è stato costretto a tornare ai box, deluso e arrabbiato, e vedere la vittoria di Lewis Hamilton, suo diretto ...

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

Sebastian Vettel - GP Germania 2018 : “Ho commesso un piccolo errore - che diventa enorme pensando al campionato” : Sebastian Vettel è scuro in volto, scurissimo, al termine del Gran Premio di Germania 2018 di F1. Il tedesco aveva in mano una vittoria di importanza capitale, sia per lui, dato che si correva in casa sua, ed a Hockenheim dove non aveva mai vinto, sia per il campionato, dato che avrebbe allungato ulteriormente su Lewis Hamilton. L’errore del giro numero 52, con la Ferrari che finisce nelle protezioni di curva 12, rischia di diventare ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton conquista la vetta della graduatoria davanti a Sebastian Vettel dopo il GP di Germania : Lewis Hamilton si prende la vetta della graduatoria iridata dei piloti dopo l’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Germania. Il britannico, vincendo una gara incredibile ed approfittando dell’errore di Sebastian Vettel, si porta in vetta alla Classifica con 17 lunghezze di vantaggio sul teutonico della Ferrari. Un brutto colpo per lui nell’appuntamento di casa. Classifica Mondiale 2018 ...

VIDEO Vettel - l’incidente della Ferrari : la clamorosa uscita di pista del tedesco in Germania : Clamoroso nel GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel in vetta alla gara, al 52° giro, sotto una pioggia insidiosa va fuori, contro le barriera. Un errore che costa caro visto che incredibilmente vince Lewis Hamilton, che partiva dalla 14esima piazza, grazie ad una prestazione impeccabile, in tutte le condizioni. E così, una domenica che poteva rivelarsi trionfale per la Rossa è devastante per gli ...