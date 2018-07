F1 GP Germania | pagelline da Hockenheim

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) La Mercedes di Hamilton torna nuovamente in testa alla classifica mondiale. Dopo un sabato da incorniciare La Ferrari esce daa pezzi. Sono bastate poche gocce di pioggia (ampiamente previste) per rendere il fine settimana un disastro. Ecco leda. Vettel voto 4: doveva essere il gran premio della vittoria da dedicare a Marchionne il giorno dopo il suo addio alla Ferrari e invece si trasforma nel Gp della tristezza e della mestizia. Doveva esserci il ko per la Mercedes nella corsa mondiale e invece Sebastian va a sbattere alle prime gocce di pioggia come un Marcus Ericsson qualsiasi. Hamilton voto 8: non vorrei commentare. Le sue imprese sono come le vittorie della Juve non fanno più notizia. Ma dobbiamo ammetterlo è il vero erede di Senna sia nelle condizioni di pioggia sia nelle imprese impossibili. Aveva risposto “Eh no è difficile superare qui all’ ...