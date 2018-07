F1 Germania | Vettel out | comanda Hamilton

VIDEO Vettel - l’incidente della Ferrari : la clamorosa uscita di pista del tedesco in Germania : Clamoroso nel GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel in vetta alla gara, al 52° giro, sotto una pioggia insidiosa va fuori, contro le barriera. Un errore che costa caro visto che incredibilmente vince Lewis Hamilton, che partiva dalla 14esima piazza, grazie ad una prestazione impeccabile, in tutte le condizioni. E così, una domenica che poteva rivelarsi trionfale per la Rossa è devastante per gli ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton da 14° a 1° - rimonta incredibile. Vettel sbaglia sotto la pioggia e si ritira : Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno dopo una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. L’inglese, che partiva dalla 14esima posizione, centra 25 punti meritati e pesanti, ma deve ringraziare il clamoroso errore del suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, che getta alle ortiche una vittoria che aveva in pugno, proprio quando era sopraggiunta la pioggia. La pista di Hockenheim si ...

F1 - ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

Vettel sbatte - Hamilton trionfa grazie alla… pioggia : per la Mercedes in Germania è Okay-nheim : Doppietta Mercedes nel Gp di Germania, Lewis Hamilton rimonta dal quattordicesimo posto e va a vincere davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel sbaglia e sbatte, week-end amaro per il tedesco Una rimonta pazzesca, un trionfo clamoroso che nessuno si sarebbe mai aspettato. Lewis Hamilton vince il Gp di Germania, lo fa sfruttando la pioggia arrivata negli ultimi venti giri e l’incidente di Vettel, finito mestamente contro le barriere. Un ...

