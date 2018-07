F1 Germania | Hamilton investigato

F1 - GP Germania 2018 : la vittoria di Lewis Hamilton è sotto investigazione. Inglese sub-judice : Il GP di Germania 2018 di F1 non finisce mai. Dopo aver vinto una gara incredibile ad Hockenheim, ora Lewis Hamilton potrebbe vedersi privato il successo a tavolino. Il britannico della Mercedes è infatti sotto investigazione da parte dei commissari per aver attraversato la linea bianca che separa l’ingresso ai box dalla pista. In quel frangente il team aveva richiamato il quattro volte campione del mondo per il cambio gomme, tuttavia ...

F1 - Dall’incidente di Vettel al trionfo di Hamilton : le immagini più pelle del Gp di Germania [GALLERY] : Tante le emozioni nel Gp di Germania, ecco tutte le immagini dei momenti salienti della gara disputata sul circuito di Hockenheim Dalla faccia delusa di Vettel fino al sorriso di Hamilton, dall’amarezza di Raikkonen per non essere riuscito a ottenere più di un terzo posto fino ai selfie del britannico. Tante le emozioni del Gp di Germania, caratterizzato da continui colpi di scena e classifiche ribaltate. Nella nostra gallery tutte ...

Hamilton sotto investigazione : la vittoria in Germania è in forse : Torna in discussione la vittoria di Lewis Hamilton nel GP di Germania. Alle 18.01 la Fia ha infatti diramato un documento in cui il pilota inglese e il team Mercedes vengono convocati in direzione ...

Formula 1 - GP di Germania 2018 : Vettel a muro. Hamilton vince e torna leader - ma è sotto investigazione : Di seguito tempi e cronaca LIVE 18:20 22 lug LEWIS Hamilton sotto investigazione : la direzione corse esamina il momento in cui avrebbe oltrepassato la linea che separa la pit lane dalla pista. Una ...

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Germania. Rimonta epica di Hamilton - incidente per Vettel : E’ successo di tutto nel GP di Germania di F1. Lewis Hamilton, partito dal 14° posto sulla griglia di partenza, è riuscito a vincere dopo una Rimonta che è entrata di diritto nella storia di questo sport. Sebastian Vettel, al contrario, ha gettato al vento il successo mentre si trovava al comando, commettendo un errore sotto la pioggia e andando a sbattere con la Ferrari contro le barriere. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. VIDEO ...

Gp Germania - Hamilton : 'Una vittoria straordinaria' : Roma, 22 lug., askanews, - 'Ho sempre creduto di poter vincere questa gara. Ovviamente da quella posizione di partenza è altamente imporbabile ma ho sempre pensato di potercela fare'. Lewis Hamilton ...

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

