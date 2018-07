F1 | Arrivabene e quel pensiero a Marchionne | “in un fine settimana difficile per la

sportfair

: @SmilexTech Io su Arrivabene la penso al contrario. Se mettono un uomo PM in un ruolo così importante, probabilment… - blaco_luca : @SmilexTech Io su Arrivabene la penso al contrario. Se mettono un uomo PM in un ruolo così importante, probabilment… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Il team principal della Ferrari ha analizzato il risultato ottenuto in Germania, esprimendo rammarico per non aver potuto dedicare la vittoria aLewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, vince dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica iridata su Sebastian Vettel. © Photo4 / LaPresse Il tedesco della Ferrari finisce contro le barriere al 52esimo giro, in un momento di caos in pista causato dalla pioggia, ed è costretto al ritiro. Grande delusione per il driver di Heppenheim, scattato dalla pole position e al comando della gara fino all’incidente. Ora Hamilton guida il Mondiale con 188 punti, a +17 su Vettel, un gap che non soddisfa Maurizioche si sarebbe aspettato un risultato migliore da dedicare a: ...