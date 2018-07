F1 | Alonso sottolinea il distacco di Vandoorne paragonandolo a Raikkonen | “Kimi era più

sportfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Fernandoparla della differenza di prestazioni con, paragonando il compagno di box al collega KimiFernandosi mette a confronto del suo compagno di box Stoffel. Il belga partirà dall’ultima casella della griglia di partenza del Gp di Germania, mentre lo spagnolo è solito ottenere sempre prestazioni migliori. Come si legge su Motorsport il pilota della McLaren ha riferito scherzando: “è difficile battermi!”. Poi facendosi più serio,ha detto: “se guardiamo ai miei compagni del passato, erano molto più indietro rispetto a Stoffel. Nel 2014 Kimi era a sei o sette decimi in ogni gara. Ora il gap è più piccolo. E’ arrivato in Formula 1 su una vettura in difficoltà l’anno scorso ed è così anche quest’anno. Ma lui è ok e sarà molto vicino alle mie prestazioni non appena la sua monoposto tornerà ...