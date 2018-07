F-16 intercetta aereo vicino a campi da golf di Trump : Washington, 22 lug. (AdnKronos/Dpa) – Un caccia F-16 dell’Aeronautica americana ha intercettato ieri un piccolo aereo nei pressi del resort privato con campi da golf di Donald Trump nello stato del New Jersey, dove il presidente americano si trova per il fine settimana. Il Comando della Difesa ha reso noto che un “velivolo appartenente all’aviazione generale” è entrato nella zona soggetta a restrizioni temporanee su ...

Treviso - due caccia intercettano un aereo di linea Usa : Treviso, due caccia intercettano un aereo di linea Usa Dopo la temporanea interruzione delle comunicazioni per un Airbus 330 della American Airlines partito da Atene e diretto a Philadelphia è scattato l'allarme. Una coppia di mezzi militari Eurofighter si è alzata dalla base di Istrana per accertarsi della ...

Persi contatti radio con aereo American Airlines : scatta l’allarme - caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare decollano per intercettarlo : Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13.00 dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 330 della compagnia American Airlines in volo da Atene a Philadelphia che aveva temporaneamente perso i contatti radio con gli enti del traffico aereo. I due caccia ...

Traffico aereo - l'Aeronautica militare intercetta velivolo Iberia che aveva perso contatti radio : Teleborsa, - L' Aeronautica militare ha effettuato oggi uno "scramble", ricognizione, dello spazio aereo italiano per intercettare un velivolo Iberia che aveva perso il contatto con gli Enti del ...

Traffico aereo - l'Aeronautica militare intercetta velivolo Iberia che aveva perso contatti radio : L' Aeronautica militare ha effettuato oggi uno "scramble", ricognizione, dello spazio aereo italiano per intercettare un velivolo Iberia che aveva perso il contatto con gli Enti del controllo del ...

Aereo Iberia perde contatto - intercettato da caccia : Roma, 6 lug., AdnKronos, - Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grossetto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della ...

Aereo Iberia perde contatto - intercettato da caccia : Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia , sulla ...

Aereo Iberia perde contatto - intercettato da caccia : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grossetto, in servizio di allarme a protezione dello spazio Aereo nazionale, ha intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato – Madrid, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico Aereo. Alle 21 circa di ieri, i due caccia dell’Aeronautica Militare, fa sapere la forza ...

Aeronautica : aereo Iberia perde contatto - intercettato da 2 caccia : Una coppia di caccia Eurofighter del quarto Stormo di Grossetto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo nazionale, hanno intercettato un velivolo A-320 della compagnia spagnola Iberia, sulla tratta Spalato-Madrid, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo. Alle 21 circa di ieri, i due caccia dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul ...

Perso il contatto con un aereo Iberia - intercettato da due caccia : Roma, 6 lug., askanews, - Una coppia di caccia Eurofighter del 4° Stormo di Grossetto, in servizio di allarme a protezione dello spazio aereo italliano, ha intercettato ieri sera un velivolo A-320 ...