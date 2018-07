Ex stratega Trump | creerò fondazione per ' rivolta' populista Europa

Lo stratega di Trump rivela : "Lega-M5S? Li ho sposati io" : Roma - Steve Bannon rivendica con orgoglio la paternità del governo tra Lega e M5S. Che l'ideologo del sovranismo americano sia un tifoso dell'alleanza tra leghisti e grillini non è una novità. Ma ora, in un'intervista al New York Times, Bannon svela di aver svolto un ruolo centrale, quasi decisivo, nel patto tra Matteo Salvini e Luigi di Maio.Una moral suasion che l'ex stratega di Trump pare abbia esercitato soprattutto nei confronti del ...